Na ogrevanju pred barkovljanko prva do Trsta Maxi Jena

Jadrnica Maxi Jena Miloša Radonjića je prijadrala prva v cilj na regati Go To Barcolana from Slovenia, ki je že osmič kot nekakšno ogrevanje pred nedeljsko barkovljanko v Tržaškem zalivu pospremila jadrnice od Portoroža do Trsta.

Na pot od slovenske obale do štarta nedeljske osrednje regate se je podalo 47 jadrnic, je povedal predsednik tržaškega pomorskega kluba Sirena Igor Filipčič. Posadkam je v prvem delu regate delo oteževalo brezvetrje, a se je veter nato v drugem delu dopoldneva vendarle malce okrepil in omogočil normalen zaključek regate.

Kot je povedal Filipčič, je bila letošnja regata najbolj mednarodna doslej, saj so se slovenskim, hrvaškim in italijanskim jadrnicam pridružile še posadke iz več drugih držav, tudi Črne gore, Južne Koreje, Nemčije, Avstrije, Ukrajine in Nizozemske. Med udeleženkami regate do Barcolane so bile namreč tudi nekatere jadrnice, ki so v preteklih dneh na slovenski obali tekmovale na svetovnem prvenstvu v razredu L30.

Osrednji del 55. Barcolane se bo odvijal v nedeljo, ko bo ob 10.30 štart najštevilčnejše regate s skupinskim štartom na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 1.500 jadrnic, ki se bodo s starta po regatnem polju v Tržaškem zalivu podale ob zvoku topovskega strela z gradu Miramar. Za nedeljo je napovedano nekaj bolj oblačno in toplo vreme kot v soboto, je pa pričakovati tudi precej šibak veter, kar bi lahko premešalo karte med favoriti.

Na štartu tokrat ne bo lanske zmagovalke, ameriške jadrnice Deep Blue s krmarko Wendy Schmidt, za zmago pa bi se lahko potegovali tržaški Arca in Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino ter Way of Life. To je do zmage predlani popeljal koprski olimpijec Gašper Vinčec, ki pa ga letos ne bo ne v vlogi krmarja, ker se bo posvetil mladinskemu projektu.

Kosmina je sicer najuspešnejši slovenski predstavnik na barkovljanki, med letoma 1995 in 1997 je trikrat zmagal z Gaio Legend, zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je slavil z Maxi Jeno.