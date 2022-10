Ameriška jadrnica Deep Blue zmagala na 54. Barkovljanki

Ameriška jadrnica Deep Blue s krmarko Wendy Schmidt je zmagala na 54. Barcolani, največji regati s skupinskim startom na svetu. Druga je bila branilka naslova, tržaška Arca SGR, tretja druga tržaška jadrnica Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino, četrta pa slovenska Way of Life, ki jo je krmaril koprski olimpijec Gašper Vinčec.

Organizatorji Barkovljanke so pričakovali okrog 2000 jadrnic, registriranih za nastop pa je bilo precej manj, 1614. Ob jubilejni 50. izvedbi leta 2018 so v vseh kategorijah zabeležili rekordnih 2689 vpisanih posadk.

Tekmovanje je potekalo v burji, ki je na nekaterih delih regatnega polja pihala tudi s prek 20 vozli. Kljub temu se je regatni odbor odločil, da bodo startale vse kategorije, tudi najmanjše jadrnice. A je udeležence pozval, da naj se odločijo za nastop le, če imajo dovolj znanja in veščin za take razmere, ki so bile kot pisane na kožo velikim jadrnicam.

Na prvi boji je bila prva Deep Blue, Arca na drugem mestu pa je imela težave z gennakerjem, ki se je odpel. Do druge boje je Arca znižala zaostanek na 30 metrov, na 240 metrov pa je razlika med vodilnima jadrnicama narasla na tretji boji. Deep Blue je vodila tudi na četrti boji, sledile so Arca, Portopiccolo in Way of Life. Sledila je le še zadnja stranica regatnega polja, ki ni več spremenila vrstnega reda.