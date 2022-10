Slovenska jadrnica Way of Life ob četrto mesto zaradi neprijavljenega člana

Mednarodna žirija je v torek pozno popoldne diskvalificirala jadrnici Arca in slovensko Way of Life, ki sta minuli konec tedna na jadralni regati Barkovljanka v Tržaškem zalivu zasedli drugo oziroma četrto mesto. Slovenska je proti tržaški Arci vložila dva protesta, italijanska pa eno proti Way of Life.

"Mi smo proti Arci vložili dva protesta, oba na osnovi pravil Mednarodne jadralne zveze. Prvega smo vložili zaradi nedovoljenega pobiranja jadra iz vode. Drugega pa zaradi obnašanja Furia Benussija, vodje in krmarja Arce, ki je fizično obračunal z našim članom Alessandom Mansuttijem, nekdanjim svetovnim prvakom v veslanju," je povedal Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL. Pod to sodi jadrnica Way of Life, ki jo je krmaril koprski olimpijec Gašper Vinčec.

Arca je v morje odvrgla strgano jadro in pustila, da ga je odstranilo spremljevalno plovilo, kar je v nasprotju s pravili. Arca pa je vložila protest, ker enega člana posadke Way of Life ni bilo na seznamu prijavljenih za regato. Prijavo je opravil prav Mauri, ki je dodal, da se je prvič na Barcolani zgodilo, da je kdo zaradi tega vložil protest. "Od nekaj čez 1600 jadralnih posadk na letošnji Barcolani jih je bilo gotovo tisoč takih, ki niso imeli vseh članov posadk prijavljenih," je ocenil Mauri.

Vzrok za zaplet pa je pojasnil: "Šlo je za Mansuttiija. Tega, da ni prijavljen, nismo skrivali. Tekmovalno komisijo sem obvestil, da sistem prijav ni deloval in naredil tudi posnetek zaslona, ki je zavračal njegov vnos. Vse druge člane posadke iz drugih držav sem lahko vnesel v sistem prijav, le njega ne. Ker je Italijan, je bilo treba zanj vnesti tudi dovoljenje italijanske zveze, ki pa ni bila povezana s sistemom prijav. Ves čas je kazalo napako in da ni možen vnos. Na zaslišanju sem pokazal posnetek zaslona, ena od prič pa je potrdila, da vnos ni bil možen. A so sodniki s 3:2 odločili, da bi morali toliko časa vztrajati, da bi bil vnos opravljen."