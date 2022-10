Žirija Barkovljanke diskvalificirala jadrnici Arca in Way of Life

Mednarodna žirija je danes diskvalificirala jadrnici Arca in Way of Life, ki sta minuli konec tedna na regati Barkovljanka v Tržaškem zalivu zasedli drugo oziroma četrto mesto, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na žirijo. Zmagovalka tako ostaja jadrnica Deep Blu, druga je Portopiccolo, tretja pa Maxy jena.

Kot še navaja Ansa, je posadka slovenske jadrnice Way of life, ki jo je krmaril koprski olimpijec Gašper Vinčec, vložila protest proti krmarju Arce Furiu Benussiju. Arca naj bi namreč v morje odvrgla strgano jadro in prepustila, da ga je odstranilo spremljevalno plovilo, kar je v nasprotju s pravili tekmovanja.

Žirija je ugotovila neprimerno obnašanje Arce po pravilu 69 in jo zato diskvalificirala.

Poleg tega pa je žirija opravila tudi preiskavo pri jadrnici Way of Life in ugotovila, da nekateri od članov posadke na krovu slovenske ladje niso bili vpisani na seznam posadke, kar pa je obvezno. Potem ko so to dejstvo preverili na današnjem zaslišanju, je bila tudi Way od Life diskvalificirana, čeprav se je izkazalo, da je šlo za tehnično napako posadke, dodaja Ansa.

Na spletni strani 54. Barkovljanke novice o diskvalifikacijah za zdaj ni, so pa v rezultatih objavili novo razvrstitev, v kateri ni Arce in Way of Life.