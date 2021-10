Slovenski olimpijec z jadrnico Way of Life brani prestižno zmago v Trstu

Slovenska jadrnica Way of Life z olimpijcem Gašperjem Vinčecem na čelu bo v nedeljo branila naslov na najbolj množični svetovni regati Barcolani oziroma Barkovljanki v Tržaškem zalivu. Na startu 53. izvedbe slovite regate je že prijavljenih več kot 1600 jadrnic vseh velikosti, organizatorji pa jih do nedelje pričakujejo še več.

Kot so izpostavili pri slovenski maksi jadrnici, bo Koprčan Gašper Vinčec po lanski odpovedi regate letos branil prestižni naslov. Za zmago se bo po pričakovanjih predvsem udarila z italijanskima jadrnicama Arca in Portopiccolo. Regata v Tržaškem zalivu naj bi po zadnji vremenski napovedi potekala ob zmerni do močnejši burji, tako da se obeta jadralska poslastica.

Na generalki pokazali dobro formo

Way of Life je sicer pretekli konec tedna zmagala na jubilejni, 50. regati za pokal Bernetti v organizaciji sesljanskega jadralnega kluba Pietas Julia. Gre za nekakšno generalko pred bolj slovito Barcolano. Vinčec je zaradi poškodbe roke tokrat krmilo prepustil izkušenemu Izolanu Mauriziu Benčiču in italijanskemu olimpijcu Lorenzu Bodiniju, sam pa je v vlogi skiperja skrbel za strateške odločitve, so po regati sporočili iz njegove ekipe.

Za razliko od te nedelje so se organizatorji pretekli konec tedna borili s pomanjkanjem vetra. Zaradi tega so regato med Trstom in Sesljanom nekoliko skrajšali, s približno 10-minutnim zaostankom pa je drugo mesto na njej osvojil italijanski Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino, tretja pa je bila jadrnica Fanatic. Favoritinja za zmago, 30-metrska jadrnica Arca s tržaškim matadorjem Furiom Benussijem, je zasedla 12. mesto.

Vinčec z ambiciozno posadko, v kateri pa ne bo Rogliča

Slovenski olimpijec Gašper Vinčec bo z ambiciozno posadko poskušal ubraniti zmago iz leta 2019. Foto: Sportida Kljub zmagi Vinčec z ambiciozno posadko ostaja na trdnih tleh pred nedeljsko Barcolano, kjer brani zmago, saj je Tržaški zaliv vedno znova izjemno nepredvidljiv in pogosto zgolj izbira startnega mesta med tudi do 2000 jadrnicami v regatnem polju odloča o vrhunskem rezultatu, so še sporočili iz ekipe Way of Life.

Tokrat pri napadu na zmago Vinčec sicer ne bo mogel računati na pomoč Primoža Rogliča v svoji ekipi, namesto njega pa bo del zvezdniške posadke kuharski velemojster Tomaž Kavčič.

Organizator Barcolane je jadralni klub Societa Velica di Barcola e Grignano. Gre za klub iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje (italijansko Barcola), v kateri so večinsko živeli Slovenci in ki je tudi dala ime regati Barcolana oziroma Barkovljanka.

Sobotno ogrevanje "Na Barcolano iz Slovenije"

Uvod v nedeljsko osrednjo regato pa bo že sobotna jadralna regata Go to Barcolana from Slovenija oziroma Na Barcolano iz Slovenije. Start slovenskega dela tekmovanja bo v Portorožu v soboto, 9. oktobra. Končala se bo v Trstu, kjer se bodo naslednji dan jadrnice udeležile osrednjega dogodka.

Slovenski del Barcolane so prvič pripravili leta 2015 s petimi jadrnicami. V naslednjih letih je udeležba rasla do 42 posadk v cilju vse do lani, ko je bila tudi slovenska regata odpovedana.

Letošnja sobotna regata v organizaciji društev TPK Sirena in SBVG se bo pričela ob 10. uri v Portorožu s ciljem v Trstu, kjer se bodo jadrnice zasidrale za nedeljsko regato Barcolane. Potekala pa bo ob na novo pridobljeni podpori v obliki sodelovanja z nacionalno blagovno znamko I Feel Slovenia.

Slovenska turistična organizacija (STO) sicer ob tem sodeluje tudi na tradicionalnem sejmu ob Barcolani v Trstu, kjer se slovenski turistični ponudniki predstavljajo na šestih razstavnih prostorih.

