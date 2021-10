Na generalki za Barcolano zmaga slovenski jadrnici Way of Life

Slovenska jadrnica Way of Life z olimpijcem Gašperjem Vinčecem na čelu je zmagala na jubilejni, 50. regati za pokal Bernetti v organizaciji sesljanskega jadralnega kluba Pietas Julia. Gre za nekakšno generalko pred slovito Barcolano, ki bo konec tedna v Tržaškem zalivu.

Gašper Vinčec je zaradi poškodbe roke tokrat krmilo prepustil izkušenemu Izolanu Mauriziu Benčiču in italijanskemu olimpijcu Lorenzu Bodiniju, sam pa je v vlogi skiperja skrbel za strateške odločitve, so po regati sporočili iz njegove ekipe.

Uigrana posadka in odlično pripravljena jadrnica sta že na samem začetku zagospodarili na regatnem polju, pravilno izbrali startni položaj in kljub težkim razmeram s pogostim brezvetrjem in močnim dežjem po dobrih dveh urah slavili zmago.

Organizatorji so ravno zaradi pomanjkanja vetra regato med Trstom in Sesljanom skrajšali, s približno 10-minutnim zaostankom pa je drugo mesto osvojil italijanski Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino, tretje pa Fanatic. Favoritinja za zmago, 30-metrska jadrnica Arca s tržaškim matadorjem Furiom Benussijem, je zasedla 12. mesto.

Vinčec ostaja na trdnih tleh

Kljub zmagi Vinčec z ambiciozno posadko ostaja na trdnih tleh pred nedeljsko Barcolano, kjer brani zmago, saj je Tržaški zaliv vedno znova izjemno nepredvidljiv in pogosto zgolj izbira startnega mesta med 2000 jadrnicami v regatnem polju odloča o vrhunskem rezultatu, so še sporočili iz ekipe Way of Life.

Organizator Barcolane je jadralni klub Societa Velica di Barcola e Grignano. Gre za klub iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje (italijansko Barcola), v kateri so večinsko živeli Slovenci, in ki je tudi dala ime regati Barcolana oziroma Barkovljanka.