Maxi Jena osvojila slovenski del Barkovljanke

Maxi Jena Miloša Radonjića je zmagala na sedmi regati "Go to Barcolana from Slovenia", ki se je začela v Portorožu. Zaradi premajhne hitrosti vetra so jo skrajšali, cilj je bil pri Debelem rtiču. Druga je bila jadrnica Adriatic Europa Dušana Puha, zmagovalca prve izvedbe regate leta 2015. Tretja je bila Pank Melgese 32.

Osrednji del 54. Barcolane se bo odvijal v nedeljo, ko bo start največje regate s skupinskim startom na svetu ob 10.30. Tedaj bo topovski strel z gradu Miramar označil začetek jadranja. Predvideno je dokaj oblačno vreme, a z več vetra kot zadnje dni. Pihala naj bi šibka do zmerna burja do okrog 17, 18 kilometrov na uro. Tak veter gre na roko velikim jadrnicam, ki se bodo borile za skupno zmago.

Favoriti med okrog 2000 jadrnicami, kolikor jih pričakujejo organizatorji, so branilka naslova, tržaška Arca SGR, lani druga in slovenska zmagovalka leta 2019 Way of Life, ki jo krmari koprski olimpijec Gašper Vinčec, ameriška Deep Blue ter Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino.

Slednji je najuspešnejši slovenski predstavnik na Barcolani, med letoma 1995 in 1997 je trikrat zmagal z Gaio Legend, zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je bil za četrto slavje prvi z Maxi Jeno.

Predsednik tržaškega pomorskega kluba Sirena Igor Filipčič je povedal, da je bilo na sobotni regati Go to Barcolana from Slovenia na startu 41 posadk, ena manj od doslej rekordne udeležbe. "Tekmovanje je bilo zaradi vremenskih razmer težko, zato smo se tudi odločili, da regato skrajšamo in cilj tako ni bil v Tržaškem zalivu," je pojasnil Filipčič.

Slovenski sobotni del Barcolane so prvič pripravili leta 2015 s petimi jadrnicami. V naslednjih letih je udeležba rasla do 42 posadk v cilju vse do predlani, ko je bila zaradi pandemije tako kot Barkovljanka tudi slovenska regata odpovedana.

Na tej je bilo lani v močni burji na startni črti le devet jadrnic, do cilja pa jih je prišlo pet. Zmagala je Taia 2 & White Goose lastnika Gorana Djordjeviča iz kluba Loka timing.