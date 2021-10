Le pet jadrnic v cilju slovenskega dela Barcolane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja Barcolana, najbolj množično jadralno tekmovanje s skupinskim startom na svetu, bo v nedeljo v Tržaškem zalivu. Na današnji jadralni regati Go to Barcolana from Slovenija oziroma Na Barcolano iz Slovenije je do cilja prišlo le pet jadrnic, zmagala je Taia 2 & Wihite Goose iz kluba Loka timing.

Start slovenskega dela tekmovanja je bil v Portorožu. Prijavljenih je bilo 26 posadk, vendar so že sinoči razmišljali, da bi ga zaradi močne burje celo odpovedali. Odločitev so nato prestavili na današnje zgodnje jutro, ko je predsednik jadralnega kluba Sirena Igor Filipčič, organizator dogodka, sporočil, da bodo tekmovanje vendarle začeli.

Na startni črti je bilo nato le devet jadrnic, na cilj pa jih je prišlo pet. Zmagala je Taia 2 & Wihite Goose lastnika Gorana Djorjeviča iz kluba Loka timing, drugi je bila posadka Why not me lastnika Matije Spinazzole iz AŠD Grmade, tretja pa Tamara 2 iz izolske Burje.

Slovenski del Barcolane so prvič pripravili leta 2015 s petimi jadrnicami. V naslednjih letih je udeležba rasla do 42 posadk v cilju vse do lani, ko je bila tudi slovenska regata odpovedana.

Lani odpoved, predlani zmaga v Slovenijo

Lani 52. izvedbe na morju pred Trstom zaradi izredno slabe vremenske napovedi ni bilo, predlani pa je zmagala slovenska jadrnica Way of Life, na kateri je bil glavni krmar slovenski olimpijec Gašpar Vinčec. Branilka naslova je konec prejšnjega tedna slavila tudi na jubilejni, 50. regati za pokal Bernetti, ki je nekakšno generalko pred Barcolano.

Za nedeljski osrednji dogodek v Tržaškem zalivu je prijavljenih več kot 1600 jadrnic vseh velikosti. Za zmago se naj bi se po pričakovanjih posadke Vinčeca pomerila z italijanskima jadrnicama Arca in Portopiccolo.