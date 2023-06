Slovenski judo v boj za organizacijo evropskega prvenstva

"Slovenija ima to vizijo in si želi organizacijo evropskega prvenstva 2025. Imamo generacijo s Kajo Kajzer, z Andrejo Leški in drugimi, ki jim moramo dati priložnost na domačem terenu. Želja je Ljubljana. Pogovarjamo se že z županom Zoranom Jankovićem, imamo tudi podporo Franja Bobinca in Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsi pogovori kažejo zelo pozitivno," je ob robu sponzorskih obveznosti s slovenskim zastopstvom Suzukija na Gorenjskem potrdil predsednik zveze Lovrencij Galuf.

"Z vidika zveze to ni pomembno le po tekmovalni plati. Ko imaš doma prvenstvo, celotna država zaživi za ta dogodek in kot judoisti se lahko izredno lepo predstavimo v državi," je še dejal.

Tudi svetovni pokal si želijo pripeljati v Slovenijo

"Naši tekmovalci dokazujejo, da se s trdim delom pride daleč." Foto: Nebojša Tejić/STA Živa je tudi ideja o svetovnem pokalu, tekmi za grand slam ali grand prix, ki sta del svetovne serije IJF. "Slovenija ni ena najbolj revnih držav. Pogovori s predsednikom Mariusom Vizerjem potekajo tudi v to smer in imamo pozitiven odgovor. Imamo tudi podporo Mestne občine Ljubljana. Slovenija to zmore in ko to spoznamo, je organizacija le še vprašanje tehnične izvedbe," je še dejal Galuf.

Podrobnosti bodo znane do konca leta, saj morajo projekte najprej formalno potrditi organi zveze, kasneje pa bo morala svoje garancije dati tudi država. "Imamo odlično generacijo judoistov, ki prihaja, in kaj je lepšega, kot če jim doma lahko ponudiš tekmo najvišjega ranga in da doma zmagujejo."

"Naši tekmovalci dokazujejo, da se s trdim delom pride daleč"

Pa tudi sicer je Galuf zelo zadovoljen s stanjem na zvezi. Judoisti so na svetovnem prvenstvu v Dohi v primerjavi s Taškentom naredili odločen korak naprej, Andreja Leški je osvojila odličje. "Naši tekmovalci dokazujejo, da se s trdim delom pride daleč."

Lep dokaz so tudi kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024, kjer je trenutno sedmerica tekmovalcev z dobrimi možnostmi, na širšem seznamu tistih, ki še imajo možnost olimpijskega nastopa, pa je devet slovenskih judoistov.

Slovenija pa se vse bolj uveljavlja tudi v funkcionarskih vlogah na mednarodni in evropski zvezi, kjer sta pomembne funkcije prevzeli olimpijski prvakinji Urška Žolnir Jugovar in Tina Trstenjak. Tudi s tega vidika so možnosti, da Slovenija dobi organizacijo dogodkov, za katere kandidira, vse večja.

Dokaz, da mislijo na zvezi resno, sta tudi nedavni evropski prvenstvi v katah in za veterane v Podčetrtku, ki sta del širšega uveljavljanja slovenskega juda v mednarodnem organizacijskem prostoru.

