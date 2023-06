Najboljšo slovensko uvrstitev priborila Metka Lobnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v Astani v Kazahstanu v kategoriji do 78 kg osvojila peto mesto. Slabše sta se odrezala Vito Dragić in Enej Marinič v odprti moški kategoriji, saj sta izgubila že uvodni dvoboj.

V boju za bronasto odličje se je 22-letna Metka Lobnik pomerila z aktualno olimpijsko podprvakinjo Madeleine Malonga iz Francije. Tako kot lani v finalu svetovnega pokala v avstrijskem Oberwarthu se je zmage vnovič veselila 29-letna Francozinja.

Malonga je povedla že po dobrih 20 sekundah z uči mato, ki je zadostovala za vazari. Tudi v nadaljevanju je prevladovala Francozinja. Slovenska judoistka je šla pogumno v boj. "Moraš tvegati. Kar bo, pa bo," je med drugim ob robu tatamija vpil trener Gregor Brod, a pravega način za met slovenska borka tokrat ni našla. V pretirani želji je nabirala tudi kazni in po tretji se je dvoboj 34 sekund pred iztekom časa končal.

Pred tem je imela Lobnikova nekaj sreče z žrebom in preskočila prvi krog, v drugem pa je odpravila Farangiz Holmuradovo iz Uzbekistana ter si priborila četrtfinale. Tam jo je ustavila Francozinja Fanny Estelle Posvite, nosilka kolajn s SP in EP, in po lanski zmagi v finalu Riccioneja izid v zmagah povišala na 2:0. Tudi ta tekmovalka je bila na koncu bronasta.

Tekmovalka hoškega kluba se ni predala in iskala priložnost v repesažu ter se lepo oddolžila Nemki Raffaeli Igl za poraze na prejšnjih tekmah. Nemka je slovensko borko ugnala na kadetskem EP in mladinskih olimpijskih igrah leta 2018, nazadnje pa lani v Pragi. Zmagala je Japonka Mao Izumi.

V moški kategoriji Enej Marinič ni ponovil forme izpred 14 dni. Štiriindvajsetletnega tekmovalca Branilka je ugnal Kazahstanec Galimžan Krikbaj. Tridesetletni Vito Dragić iz Impola, ki še vedno čuti posledice poškodovanega palca na roki, pa je moral priznati premoč Poljaku Kacperju Szczurowskiju. Zmage se je veselil bronasti z OI v Tokiu Rus Tamerlan Bashaev.

Prihodnji teden se bo z grand slamom v Mongoliji, tudi s slovensko udeležbo, končal prvi cikel olimpijskih kvalifikacij za Pariz 2024.