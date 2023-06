Živa Vilfan in Tina Jaklič mladinski evropski prvakinji

Živa Vilfan in Tina Jaklič sta na evropskem prvenstvu v judu v katah osvojili naslov mladinskih prvakinj v kategoriji katame-no-kata. Srebro in bron so osvojile tekmovalke iz Francije, o zmagi pa je odločalo vsega pol točke razlike.

"Zmagati doma je povsem drugače kot zmagati v tujini. Predvsem zaradi pritiska, ki je bil, ker sva bili edini slovenski par, ki je prišel v finale. Kljub pritisku sva bili danes veliko bolj sproščeni kot včeraj in je tudi to pripomoglo k dobri izvedbi kate," sta po nastopu povedali zmagovalki, ki sta bili na vrsti prvi, kar je dodatno otežilo nastop.

Igor Albreht, komisar za kate na Evropski judo zvezi in reprezentančni trener, je povzel tekmovanje: "Dvakrat smo do zdaj že izpeljali evropsko prvenstvo v katah v Sloveniji. Najbolj pomembno je, da so vsi tujci izjemno zadovoljni in spoštujejo našo organizacijo."

Albreht je opozoril na orodje Care, saj je pri katah prisotno tudi subjektivno sojenje, in ta sistem izenačuje možnosti. Razkril je tudi, da je v načrtu nova evropska serija tekmovanj v katah, kjer si Slovenijo želi kot enega od organizatorjev. Prvo tekmovanje turneje bo septembra v Madridu.