Slovenski jadralec uresničil cilj na oceanski regati

Jadralec Uroš Kraševac je meril na preboj med peterico pred nastopom na oceanski regati Mini Transat, ki se je začela 24. septembra. Po koncu tekmovanja med 90 jadralkami in jadralci, ki so morali skupaj prejadrati okrog 4050 navtičnih milj od Francije do Martiniqua, je zasedel peto mesto.

Zmagal je Urugvajec Federico Waksman, ki je v Saint-Francois prispel po 24 dnevih in štirih urah v dveh etapah. Španec Carlos Manera na drugem mestu je zaostal dobre štiri ure. Na skupno petem mestu je Uroš Kraševac zaostal en dan in dobrih osem ur. Jadralec iz Slovenske Bistrice je bil v prvi etapi šesti, v drugi pa sedmi.

V zadnjih 50 urah spal le eno uro

"Po prihodu v cilj sem bil zelo utrujen in sem zaradi okvare na jadrnici v zadnjih 50 urah skupaj spal le eno uro, ker sem bil ves čas za krmilom. Zalilo je namreč kable na avtopilotu, a sem naredil le manjše popravilo, da sem prihranil čas, ter jadral 'na silo do cilja'. Imel pa sem le eno okvaro že prej, je počilo vpetje 'kostnika' na premcu, od katerega izhajajo vsa jadra. Eno noč in dan sem to popravljal, v tem času sem imel le polovično hitrost barke."

Regata je s počitkom med dvema etapama trajala skupaj skoraj mesec dni in pol. Mini Transat poteka od leta 1977 na majhnih jadrnicah, dolgih 6,5 metra in le z enim članom posadke. V zadnjem obdobju so uveljavili dva razreda. V prvem so tisti, ki imajo natančno določeno opremo, v drugem pa prototipi, ki imajo lahko večji obseg opreme. Tridesetletni Kraševac je nastopil med prototipi, kjer je bilo 30 jadrnic, njegova je vredna okrog 115.000 evrov.

Vsi jadralci so imeli kakšne težave

Začetek letošnje regate, udeleženci so se morali na tekmovanje kvalificirati, je bil v francoskem Les Sables-d'Olonneju, prvi del se je končal v Santa Cruzu na španskih Kanarskih otokih. Po treh tednih počitka je bila nato ciljna črta na Guadeloupu, otoku v vzhodnem Karibskem morju, ki je prekomorski departma in regija Francije ter s tem del Evropske unije.

Spanje naj bi bilo eno najtežjih opravil na regati, a je Kraševac pred odhodom sodeloval z zdravnico Leo Dolenc Grošelj iz UKC Ljubljana, da so ugotovili, koliko spanja potrebuje. Med spanjem je imel vklopljen avtopilot.

"S spanjem nisem imel večjih težav, šlo mi je precej dobro, spal sem pet, šest ur na dan skupaj v polurnih intervalih. V času omenjenega daljšega popravila pa sem več spal in nato jadral kot prerojen, kot da bi še enkrat startal. Omenjeno popravilo pa ne pomeni, da bi bil kar avtomatično boljši v skupnem vrstnem redu. Vsi jadralci so imeli kakšne težave, res veliko mero sreče bi moral imeti, da se mi ne bi kaj pokvarilo."

Kako pa je z vodo in hrano?

Omejitve so bili tudi pri vodi. "To pa me sploh ni motilo. Manj kot 30 litrov vode sem porabil v drugi etapi, 140 pa je bila omejitev. S sabo sem vzel 70 litrov, a že na polovici etape sem odtočil višek. Prva etapa je imela omejitev na 60 litrih, 40 litrov sem vzel in to je bilo več dovolj."

Jedel je dehidrirano hrano, na barki je imel mali vrelec za vodo. "Po osmih minutah sem lahko jedel topel obrok. Tudi na koncu regate mi je bila hrana še vedno zelo okusna in še vedno všeč," je proizvajalca pohvalil Bistričan.

Na tekmovanju niso bili dovoljeni ne mobilni telefon ne specialne elektronske karte. Lokacijo je določal z GPS in navadno papirno navtično karto. Komuniciral je lahko le prek radijskih povezav, ki pa imajo le 10 milj dosega, torej le s sodelujočimi in spremljevalnimi barkami.

Samota ga ni motila

"Samota zame ni bila problem, saj sem občudoval lepo naravo, vreme je bilo tudi odlično, nisem pogrešal družbe. Imeli smo klasične oblake, ki prečijo Atlantik in naredijo konkretne sunke valov. Imeli pa smo zelo različne vetrovne razmere in to je bilo najbolj neudobno," je še povedal Kraševac

Tudi po tekmovanju bo ostal na Guadeloupu do konca meseca, da bo naložil barko na tovorno ladjo. Že razmišlja o ponovitvi Mini Transata, vendar z drugo barko. "To bom prodal, ker je od investitorja, ni moja. Dva, tri mesece odmora si bom sedaj vzel od jadranja, v tem času pa bom napravil načrte za naprej," je končal Kraševac.

