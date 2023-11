Kljub strganemu jadru zanesljivo med 32 najboljših

Slovenski jadralci so po četrtem in zadnjem dnevu skupinskega dela finala zlatega pokala SSL, ki poteka v Las Palmasu, napredovali v šestnajstino finala, je sporočila Jadralna zveza Slovenije (JZS). Slovenska zasedba je kljub strganemu jadru osvojila dovolj točk za drugo mesto v skupini za Tahitijem.

Reprezentanca Oceanije je neporažena napredovala z 19 točkami, Slovenija je zbrala 14 točk, medtem ko sta izpadli Bolgarija (8 točk) in Peru (7 točk).

Vasilij Žbogar, Igor Lah, Tomaž Čopi, Mitja Margon, Jani Klemenčič, Mitja Beltram, Vid Jeranko, Tina Mrak in Gašper Strahovnik so v zadnjem plovu z dvojnim točkovanjem zasedli drugo mesto.

V 7 do 10 vozlih vetra so se izkazali že na startu in brez napak jadrali do zadnje stranice. Ko se je že zdelo, da morajo regato le še zaključiti, pa je v balonastem jadru zazevala velika luknja. To ni zmedlo slovenskih jadralcev, ki so s previdnim upravljanjem jadra ciljno črto prečkali kot drugi.

Tudi strgano jadro jih ni ustavilo

"Z drugim mestom smo zadovoljni, saj smo bili iz dneva v dan boljši in se zanesljivo uvrstili v nadaljevanje tekmovanja." Foto: Stanko Gruden, STA "Med obračanjem zadnje oznake smo opazili luknjo v genakerju. Kako se je strgal, ne vemo, sta se pa Mitja Margon in Mitja Beltram v tej situaciji res izkazala. Pri jadranju z vetrom sta do cilja pazila, da jadro ni bilo preveč napeto, sicer bi lahko počilo. Njun občutek je bil v danih okoliščinah res ključen, saj bi se vse skupaj lahko za nas končalo bistveno slabše," je dogajanje na krovu komentiral kapetan Žbogar.

"Pričakovali smo, da bodo začetni boji lažji, ampak vse kvalificirane ekipe na pokalu so izjemno dobro pripravljene. Nam malo manjkajo ti treningi. Z drugim mestom smo zadovoljni, saj smo bili iz dneva v dan boljši in se zanesljivo uvrstili v nadaljevanje tekmovanja," je še misli strnil trikratni dobitnik olimpijskih kolajn.

Tekmovalce zdaj čakata dva dneva počitka, ki ga bodo v slovenskem taboru izkoristili za regeneracijo. "Na prizorišču se nam bo v naslednjih dneh pridružilo še pet slovenskih jadralcev, ki nam bodo pomagali pri menjavah, kajti regate so fizično in psihično naporne. Nismo najmlajša ekipa in potrebujemo malo svežih moči," je še napovedal kapetan Krpanov.

Preberite še: