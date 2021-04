Slab začetek slovenskih jadralcev na Portugalskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vilamoura, olimpijske kvalifikacije (laser in laser radial)

Slovenski jadralci v Vilamouri na Portugalskem, kjer so se začele evropske olimpijske kvalifikacije razredov laser in laser radial, niso dobro začeli tekmovanja. V laser radialu je v lovu na olimpijsko normo za Tokio Lin Pletikos po dveh plovih na 82. mestu med 89 tekmovalkami iz 37 držav. Tudi Slovenca sta v ozadju.

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko, ki je Sloveniji že priboril olimpijsko normo v laserju, je po 44. mestu v prvi regati 87., po 61. mestu v svoji skupini je na skupnem 121. mestu med 138 tekmovalci Liam Orel.

Zelko je zaradi novega koronavirusa v sredini marca, imel je hujše težave, izgubil veliko moči in kondicije. Zato je na tekmovanje prišel z drugačnim ciljem, kot bi šel sicer, za ponovno privajanje na barko in dvigovanje forme do OI.

Lin Pletikos je bila v prvih dveh kvalifikacijskih regatah 39. in 37. ter ima 76 točk. Za nastop na OI se bo borila s tekmicami iz sedmih držav - Bolgarije, Češke, Latvije, Portugalske, Romunije in Ukrajine.

