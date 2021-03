Španki najboljši na svetu v razredu 470

Španski jadralki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina sta osvojili naslov svetovnih prvakinj v razredu 470 na prvenstvu, ki se je končalo v Vilamouri na Portugalskem. V današnji regati za medalje sta bili četrti in sta skupaj osvojili 75 točk. Drugi sta bili Nizozemki Afrodite Zegers in Lobke Berkhout z vsega točko zaostanka (76), tretje mesto sta osvojili Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (84).