Konec SP za Slovenki: ostali sta brez regate za medalje

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol ne bosta zadovoljni.

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po petih dnevih svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem tekmovanje končali na skupnem 15. mestu (119 točk) in se nista uvrstili v sobotno regato najboljše deseterice za medalje. V 11. in zadnji regati pred finalom sta bili najboljši na prvenstvu, zasedli sta drugo mesto.