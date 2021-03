Slovenki po tretjem dnevu SP pridobili dve mesti

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po tretjem dnevu svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem na 18. mestu in sta pridobili dve mesti. V prvi regati dneva sta bili 12., v drugi pa osmi in imata 76 točk. Od desetega mesta, ki kot zadnje vodi v sobotno regato za medalje, ju loči 15 točk.

"Danes smo imeli nekoliko šibkejši veter, pihal je med šestimi in osmimi vozli z morja in je bil glede jakosti bolj stabilen kot prejšnje dni. Vendar je še vedno spreminjal smer, tako da je bil tudi danes zahteven dan, a sva nekoliko bolje jadrali. Na tem SP se nisva najbolje znašli, pogoji so res zahtevni, tudi nekatere izmed posadk iz svetovnega vrha niso v ospredju. Pred nami pa so še štiri regate in bomo poskusili to čim bolje izkoristiti," je pred zadnjim delom prvenstva povedala flokistka Veronika Macarol.

V vodstvu sta po sedmih regatah ostali Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina. Imata 26 točk, 10 za njima zaostajata Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (36), tretji sta Nizozemki Afrodite Zegers in Lobke Berkhout (45).

Na desetem mestu sta Italijanki Benedetta di Salle in Alessandra Dubbini, ki imata 61 točk. Pred regato za medalje so na programu še štiri regate.

