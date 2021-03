Zadržan začetek Slovenk, ki imata visoke cilje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol se v zahtevnih razmerah nista znašli najbolje.

Tina Mrak in Veronika Macarol se v zahtevnih razmerah nista znašli najbolje. Foto: JZS

Tina Mrak in Veronika Macarol sta na 21. mestu po prvem dnevu svetovnega prvenstva v jadralnem razredu 470 v Vilamouri na Portugalskem. Med 27 posadkami imata po treh regatah 30 točk, bili sta 18., 12. in 19. v posameznih plovih, slednji pa se jima je kot najslabša uvrstitev črtala iz skupnega seštevka.

Na prvi pomembni jadralski tekmi v tem razredu po več kot letu dni vodita Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji in bronasti na predlanskem SP. Imata tri točke (1., 2. in 12.).

Drugi sta Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina s šestimi točkami (5., 1., 8.), z devetimi točkami sta tretji Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (11., 4., 5.).

"Žal se dan ni začel kot sva si želeli, veter iz obale je spreminjal jakost in smer. Bilo je zahtevno, običajno sva dobro jadrali v takih pogojih, danes pa nisva bili v pravem ritmu. Že od starta nisva bili med najboljšimi. Za naprej je napovedano manj vetra in upam, da bova že jutri današnje napake izničili in se borili za čim najvišja mesta," je povedala krmarka Mrakova.

Tudi flokistka Macarolova ni bila zadovoljna z začetkom prvenstva. "Že dolgo je od zadnje pomembne regate, v začetku lanskega leta je bil svetovni pokal v Miamiju, marčevsko SP pa je bilo odpovedano. Pozimi sva se v nekaj sklopih pripravljali na Siciliji, imeli sva tudi nekaj manjših regat preden sva pred SP tu na Portugalskem v pripravljalni regati zasedli deseto mesto," je dogajanje pred SP strnila Macarolova.

Prvenstvo se bo z regato najboljše deseterice za medalje končalo v soboto.

Preberite še: