Bestaven dobil morsko dirko okoli sveta, pečat pustil tudi ARSO

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Yannick Bestaven je zmagovalec jadralske dirke Vendee Globe, na kateri jadralci sami obkrožijo svet. Bestaven je do zmage prišel tudi po zaslugi dejstva, da je eden od tekmecev malce pred ciljem trčil v ribiško ladjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svoj pečat na preizkušnji je pustila tudi Agencija Republike Slovenije za okolje.

Oseminštiridesetletnik je sicer šele kot tretji prečkal ciljno črto, skoraj osem ur za vodilnim, a je zmagal zaradi časovnega bonusa desetih ur in 15 minut, ki ga je dobil za pomoč pri reševanju tekmeca Kevina Escoffierja, čigar plovilo se je ob udarcu velikega vala razpolovilo in potopilo v razburkanem morju pri Rtu dobrega upanja na jugu Afrike.

Bestavenov rojak Charlie Dalin je bil sicer prvi čez ciljno črto, preizkušnjo je končal v 80 dneh, šestih urah, 15 minutah in 47 sekundah, sledil pa mu je še en Francoz Louis Burton. Yannick Bestaven Foto: Guliverimage

"Kot da živim sanje, haluciniram"

Bestaven je drugič nastopil na tej dirki. Prvič, leta 2008, je njegovo sodelovanje trajalo le 30 ur. Tokrat pa je dobil nenavadno tesno tekmo, v kateri se je na koncu za zmago pri Les Sables d'Olonnu na zahodu Francije borilo pet jadralcev.

"Kot da živim sanje, haluciniram," je ob prihodu v cilj, ki ga je pospremil ognjemet, dejal Bestaven in dodal: "Od popolne samote pridemo do te zabave, teh luči. Zmaga je precej več, kot sem pričakoval. Po vseh težavah in bitkah je zmaga z mojo jadrnico Maitre CoQ IV sanjska."

Smolo pa je imel Nemec Boris Herrmann, ki je seboj nosil šesturni časovni bonus zaradi pomoči omenjenemu Escoffierju, saj je 90 milj pred ciljem trčil v ribiško plovilo, pri čemer je strgal jadro.

"Spal sem, in ko sem se zbudil, sem zagledal velikanski 'zid' te ribiške ladje. Res sem razočaran in se opravičujem vsem, ki nas podpirajo. Zagotovo je to najhujša nočna mora v mojem življenju," je dejal Herrmann.

Osem jih je moralo odstopiti

Osmega novembra je dirko začelo 33 jadralcev, osem jih je moralo odstopiti. Ostre vremenske razmere pa so onemogočile izboljšanje rekorda, ki ga ima iz leta 2017 Armel Le Cleac'h (74 dni in tri ure).

Štiri od prvih šestih jadrnic pa so preizkušnjo končale tudi s pomočjo slovenskega znanja. Uporabljale so namreč navigacijo Dorado routing, ki je sad oceanografskega znanja Agencije Republike Slovenije za okolje ter hrvaškega podjetja Five Agency.

ARSO bo podrobnosti sistema za načrtovanje optimalne poti plovil na morju predstavil na novinarski konferenci, ki bo ob 12. uri na sedežu agencije v Ljubljani.