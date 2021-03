Tina Mrak in Veronika Macarol krstili novo barko Šavrinko

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta danes v Portorožu z imenom Šavrinka krstili novo barko, s katero bi lahko nastopili tudi na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Odločitev o tem bo verjetno padla v portugalski Vilamouri, kjer bo med 30. aprilom in 7. majem potekalo evropsko prvenstvo v razredu 470.

Prav tam se je 13. marca končalo letošnje svetovno prvenstvo. S 15. mestom, ki ni prineslo uvrstitve v regato najboljše deseterice za medalje, Primorki nista bili zadovoljni. Več upanja na boljše dosežke jima je vlila 11. in zadnja regata pred finalom, ko sta bili na drugem mestu najboljši na prvenstvu, na katerem sta tekmovali na jadrnici novozelandskega proizvajalca.

Po novo jadrnico nemškega Segelmayerja sta odšli po SP, iz Hamburga sta jo v Portorož pripeljali prejšnjo sredo. Nekaj dni sta porabili za postavljanje jambora in ostale opreme, v torek pa ju po krstu čaka že prvi trening. Novo plovilo je sodobnejša verzija tistega, s katerim sta na OI v Riu de Janeiru avgusta leta 2016 končali z zmago v regati za medalje, kar jima je na koncu prineslo končno šesto mesto, pred tem pa sta bili večino časa v boju za stopničke.

"Sredi prejšnjega tedna sva pripeljali jadrnico, ki je podobna tisti, s katero sva nastopili na OI v Braziliji. Želiva si povrniti občutke med jadranjem, ki sva jih imeli na OI v Riu, posebej pa z regate za medalje. Razlike med jadrnicami so zaradi pravil razreda sicer majhne, vendar lahko veliko prinesejo h končnemu uspehu," je pojasnila krmarka Mrakova.

"Bili sva med prvimi, ki sva jadrali na plovilu nemškega Segelmayerja. Sprva sta bili na njej le še dve ženski posadki, sedaj pa že večina, kot tudi vsi najboljši med moškimi. Na njej sva se tudi s Tino počutili odlično od samega začetka. Vse nastavitve so zelo dobre, občutek, da je na barki vse urejeno in se ne obremenjuješ veliko z nastavitvami, je zelo pomemben. Osredotočiš se le na jadranje," je dodala flokistka Macarolova.

"Na EP na Portugalskem bova verjetno nastopili z novo jadrnico. Eno imava že od SP konec leta 2019 na Japonskem, ker sva mislili, da se bomo tja pol leta pozneje vrnili na olimpijske igre. Te pa so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na letos in jadrnica je še vedno v Enoshimi. Tam je svetovni pokal predviden v začetku junija, a tekmovanje kot zadnji test pred OI še ni potrjeno," je negotovost pred naslednjimi tekmami strnila Mrakova.

Dvakratni evropski prvakinji v Bourgasu 2018 in Aarhusu 2015 sta bili še bronasti na SP v Solunu 2017, odličja na OI pa še nimata. Na prejšnjih OI v Riu sta bili zelo blizu, novo priložnost bosta imeli na prizorišču letošnjih OI na Japonskem.

V Portorožu sta 30. oktobra 2015 krstili jadrnico z imenom Carioca za OI v Riu. "Doslej sva krstili že nekaj jadrnic, žal na današnji dogodek nisva mogli povabiti veliko ljudi, vseeno pa so z nami najini bližnji in člani portoroškega kluba Pirat," je ob krstu dodala Mrakova. Botra je bila Špela Rožaj, njuna prijateljica "ki nama že dolgo sledi na športni poti".

Dejali sta, da je bilo v igri za ime barke kar nekaj možnosti, na koncu sta se odločili za Šavrinko. To je poimenovanje za dekleta in žene iz krajev v notranjosti Istre in tržaškega zaledja, ki so se zaradi velike revščine in gospodarske krize ukvarjale s prodajo pridelkov in preprodajo drugega drobnega blaga.

Mrakova je tudi slikarka, nove jadrnice pa seveda še ni imela časa naslikati, kot je nekatere prejšnje. "Sedaj sem v ritmu treningov in tekmovanj, ne razmišljam toliko o slikanju, le včasih, ko imam čas, primem za slikarsko orodje. Če bo ta jadrnica hitra, pa jo bom gotovo naslikala. Kot sem tisto, s katero smo jadrali v Riu in zmagali v regati za medalje. Danes krščena je podobna, želim si, da bi bila inspiracija tudi za kakšno upodobitev," je sklenila Macarolova.