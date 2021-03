Nova Zelandija ubranila pokal Amerike

Ekipa Nove Zelandije je četrtič osvojila najprestižnejši jadralski pokal. Prvič so ga dobili leta 1995, ko so premagali Young Americo, nato so slavili leta 2000, ko premagali italijansko Luno Rosso, leta 2017 pa so bili boljši od ekipe Oracle.

Branilci naslova so dobili še deseto zmago ter s prednostjo 46 sekund premagali italijanski katamaran v pristanišču Waitemata v Aucklandu.

"To je popolnoma neresnično ... to nam pomeni največ na svetu, za nas kot ekipo," je dejal krmar ekipe Team New Zealand Peter Burling.

Posadki sta bili izenačeni 3:3, a se branilci naslova niso predali ter so vpisali še štiri zaporedne zmage. Zaradi prešibkega vetra so prireditelji v torek prestavili drugo regato dneva prestavili na sredo.

Domači ekipi je čestitala premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern: "Ekipa Nove Zelandije nas je znova naredila tako ponosne, saj je v svojih rokah ohranila pokal Amerike, ki je zdaj postal pokal Nove Zelandije."

Zgodovina tega jadralskega tekmovanja se je začela leta 1851 kot regata okoli otoka Wight v Rokavskem prelivu.

Luna Rossa si je pravico nastopa v finalu priborila s prepričljivo zmago v nedavnem obračunu izzivalcev, ko je s 7:1 v zmagah ugnala britansko posadko Ineos Team.