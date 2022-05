Smola! Covid ji je še drugič preprečil nastop na tekmi. Foto: Guliverimage To je že drugič, da je mlada radovljiška plezalka Vita Lukan, lani v francoskem Brianconu tretja na tekmi svetovnega pokala v težavnosti in četrta v skupnem seštevku te discipline, zaradi covid-19 ostala brez tekme.

Prvič se je to zgodilo že novembra 2020, ko je zaradi pozitivnega testa (in to mesec in pol po prvotni okužbi) ostala brez nastopa na evropskem prvenstvu v Moskvi, in drugič pred dnevi, ko je ostala brez druge tekme v balvanih v južnokorejski prestolnici Seul.

Z 21-letno športnico, članico ŠPO PD Radovljica, kjer trenira pod okriljem Domna Švaba, in bodočo fizioterapevtko smo se pogovarjali o prestajanju izolacije, krajšanju časa in načrtih, ki so se zaradi nepričakovane izolacije precej spremenili.

Vita, kako ste trenutno? Od 1 do 10?

Ogled Seula? Tokrat zgolj skozi okno. Foto: osebni arhiv Vite Lukan Glede na to, da je danes zadnji dan izolacije in da jutri končno odhajam domov, sem že malo bolje. Recimo za eno petico. Kar sem videla Koreje, sem jo videla skozi okno (smeh, op. a.).

Pravijo, da je v vsaki stvari nekaj dobrega. Vam je uspelo najti kaj pozitivnega v enotedenski izolaciji v hotelu?

Pozitivnega? Morda edino to, da sem videla, kako res rada tekmujem. Ne glede na pritiske in tremo na tekmah, občasne dvome o pripravljenosti res rada tekmujem. To je se je zdaj še enkrat več pokazalo. Podobno kot v obdobju, ko sem zaradi poškodbe izpustila več tekem.

Pozitivno je tudi to, da sem izolacijo lahko preživela v hotelu, kjer je bil nastanjen tudi preostali del slovenske ekipe.

Kdaj ste izvedeli, da je bil vaš test na koronavirus pozitiven?

Jutro po prihodu v Seul. V Korejo smo pripotovali prejšnjo sredo. Že v Sloveniji smo opravili testiranje in vsi smo bili negativni. Ob pristanku na letališču smo morali opraviti ponovno PCR-testiranje, nato smo se odpravili v hotel. Vse je potekalo normalno. Namestili smo se po sobah in niti na kraj pameti mi ni prišlo, da bi bilo lahko karkoli narobe.

Novico o pozitivnem testu sem izvedela naslednje jutro pri zajtrku. Takoj sem se odpravila v sobo in v njej, z izjemo obiska klinike, kjer smo opravili dodatno testiranje, ostala vse do danes.

Žal ne glede na to, da so bili vsi nadaljnji testi negativni in da so bili negativni tudi preostali člani naše reprezentance, s katerimi smo bili pred tem neprestano v stiku, to ni veliko pomagalo, čeprav smo upali, da bo.

Še vedno sem namreč verjela, da mi bodo dovolili nastopiti na tekmi. No, žal se ni izšlo, kljub vsemu trudu iz slovenske reprezentance in kljub temu, da sem bila vsak dan na testu negativna. Pravila so pravila in v Koreji so res stroga.

Prepričana sem, da je bil test na letališču lažno pozitiven, druge razlage nimam.

Kaj ste počeli vse dolge ure v sobi?

Motivacijsko darilo iz vrst slovenske reprezentance. Foto: osebni arhiv Vite Lukan Soba je bila precej prostorna, precej večja, kot so sobe na Japonskem, tako da sem lahko malo trenirala, izvajala jogo, opravila nekaj obveznosti za študij.

Netflix in Voyo sta bila kar precej v uporabi (smeh, op. p.), spremljala sem tudi prenos tekme in takrat mi je bilo najtežje.

K sreči sem imela kar precej klicev, tako da sem ohranjala stike z ljudmi in mi je čas kar hitro minil. Prva dva dneva sta bila najtežja, potem pa je bilo vsak dan lažje.

Kaj zdaj sledi? Boste nastopili na balvanskih preizkušnjah v Salt Lake Cityju v ZDA (prva tekma od 20. do 22. maja, druga od 27. do 29. maja)?

Ne, odločila sem se, da glede na to, da zdaj deset dni nisem resno trenirala, tekmi izpustim in se raje pripravim na sezono v težavnostnem plezanju, ki se konec junija začenja v Innsbrucku. Karantena mi je kar precej pokvarila načrte.

Na drugi balvanski tekmi v Seulu je nastopilo pet Slovencev. Najvišje sta se zavihtela Lučka Rakovec in Gregor Vezonik, ki sta napredovala v polfinale in osvojila 12. oziroma 13. mesto, medtem ko se preostali slovenski predstavniki niso prebili čez kvalifikacijsko sito.



Mia Krampl je na koncu zasedla 26. mesto, Anže Peharc je bil v moških kvalifikacijah 34., Zan Lovenjak Sudar pa 35.



Janja Garnbret je tekmo izpustila, enako velja za vse preostale v balvanski sezoni. V karavano se bo vrnila konec junija, ko se bo v Innsbrucku začela sezona v težavnosti.