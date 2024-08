Slovenci uspešni v kvalifikacijah težavnosti na EP v Villarsu

Za slovenskimi plezalci so uspešni nastopi v kvalifikacijah težavnosti evropskega prvenstva v športnem plezanju v Villarsu v Švici. Skozi kvalifikacije se je prebilo osem Slovencev, štirje v ženski in štirje v moški konkurenci. Za najboljši slovenski dosežek je poskrbel Luka Potočar z 12. dosežkom kvalifikacij.

Slovenci tokrat niso bili povsem v ospredju, so pa dosegli lep ekipni uspeh, ko bo vseh osem tekmovalcev, kolikor jih je bilo na startu današnjih kvalifikacij, dobilo vsaj še eno priložnost ter bo med najboljših 24 nastopilo v sobotnem polfinalu težavnosti.

Potočar, ki želi nastopiti tudi v nedeljo v kombinaciji, po balvanskih kvalifikacijah ni bil najbolj zadovoljen. Uvrstil se je na 37. mesto. Odkupil se je v težavnosti, ki je njegova prva disciplina, čeprav po Parizu še ni prišel v formo, ki bi si jo želel.

Dvanajsto mesto si je delil z Nemcem Christophom Hankejem. Oba sta v prvi smeri dosegla višino 28+, v drugi pa sta smer končala z višino 26+. Tik za obema se je uvrstil Lovro Črep, z višinama 26 in 26+. Polfinale sta z delitvijo 21. mesta ujela Martin Bergant in Milan Preskar z višinama 23+ in 21+.

Na vrhu razpredelnice pri moških je Švicar Sascha Lehmann z višinama 37+ in 37.

Pri ženskah sta si prvo mesto kvalifikacij razdelili Jevgenija Kazbakova iz Ukrajine in Helene Janicot iz Francije, v prvi kvalifikacijski smeri sta dosegli višino 48+, v drugi pa sta obe osvojili vrh smeri.

Najboljša Slovenka je bila Sara Čopar na 15. mestu, z višinama 34+ in 34. Tik za Čopar se je uvrstila Lana Skušek (29+, 35), Lucija Tarkuš je nila 18. (29+, 33), Vita Lukan 21. (34+, 28+).

Tekmovalna konkurenca na prvenstvu stare celine je okrnjena. Na prvenstvu ni evropskih nosilcev olimpijskih kolajn v kombinaciji s poletnih iger v Parizu. V Švico tako ni odpotovala dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je že pred začetkom sezone napovedala, da bo predala trojno krono evropske prvakinje s prvenstva v Münchnu leta 2022.

Villars je izpustila tudi dvakratna olimpijka Mia Krampl, ki je po Parizu zbolela za pljučnico.

V četrtek bosta znana evropski prvak in prvakinja v hitrosti, v kateri Slovenci ne tekmujejo. V petek bosta na sporedu polfinale in finale v balvanih. V moški konkurenci bosta v polfinalu nastopila Anže Peharc in Timotej Romšak, v ženskem polfinalu balvanov pa Čopar, Tarkuš in Katja Debevec.

Tekmovalci v dveh disciplinah, od Slovencev Čopar, Tarkuš in Potočar, se bodo potegovali tudi za preboj v nedeljski finale kombinacije športnega plezanja, kjer bo nastopilo po osem najboljših po balvanih in težavnosti, z upoštevanjem dosežkov z obeh tekem.

