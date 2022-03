Slovence dva zadeta glinasta goloba ločila do preboja za bronasto kolajno

Slovensko strelsko reprezentanco v trapu sta na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala v ciprski Nikoziji dva zadeta glinasta goloba ločila do preboja za bronasto kolajno. Na koncu so Boštjan Maček, Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec zasedli peto mesto, potem ko so zadeli 205 letečih tarč.

Od treh slovenskih strelcev je bil na današnji ekipni tekmi v treh serijah najbolj natančen Maček, ki je zadel 71 od možnih 75 glinastih golobov, medtem ko sta Vatovec in Kostanjevec zadela po 67 letečih tarč.

Slovenski strelci so bili na današnji ekipni tekmi po prvi seriji na sedmem mestu, po sijajni predstavi v drugi - Maček je zadel vseh 25, Kostanjevec 24, Vatovec pa 22 - pa so napredovali na tretje mesto. V zadnji seriji so naši strelci ponovili izid iz prve serije (67), v troboju s Poljaki in Turki pa potegnili kratko.

Za zlato Kuvajt in Indija

Na letošnji prvi tekmi za svetovni pokal se bodo za zlato kolajno pomerili strelci iz Kuvajta in Indije. Prvi so v treh serijah zadeli 217, drugi pa 214 letečih trač. Za bron se bodo v današnjih popoldanskih urah udarili Poljaki (208) in Turki (207).

Na tridnevni posamični preizkušnji od četrtka do sobote je Vatovec v konkurenci 113 strelcev zasedel 41. mesto, potem ko je zadel 112 letečih tarč. Maček, Kostanjevec in Žan Šfiligoj so se uvrstili od 46. do 48. mesta, prav vsi so zadeli 111 glinastih golobov, povratnik na veliko mednarodno sceno, Matej Žniderčič (101), pa je zasedel 99. mesto.

Naslednja tekma za svetovni pokal bo med 27. marcem in 7. aprilom v Limi v Peruju. Slovenija na njej ne bo nastopila, je pa potrdila nastop med 19. in 30. aprilom v italijanskem Lonatu.