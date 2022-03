Najboljši trije Slovenci zadeli 111 glinastih golobov

Boštjan Maček, Tadej Kostanjevec in Žan Šfiligoj so se uvrstili od 46. do 48. mesta, prav vsi so zadeli 111 glinastih golobov. Zadnji slovenski predstavnik, sicer povratnik na veliko mednarodno sceno, Matej Žniderčič (101), je zasedel 99. mesto.

V kvalifikacijskem delu je bil najboljši Turek Oguzhan Tuzun, ki je zadel 120 od 125 možnih letečih tarč. V današnji polfinale so se poleg njega uvrstili še Avstralec James Willett, Hrvata Giovanni Cernogoraz in Anton Glasnović, Britanec Matthew John Coward-Holley, Poljaka Tomasz Pasiersbski in Piotr Kowalczyk ter Kuvajtčan Talal Alrashidi.

Slovenski strelci so na Cipru končali posamične nastope, v ponedeljek jih čaka še ekipna tekma v trapu. Na njej bodo nastopili Maček, Vatovec in Kostanjevec.