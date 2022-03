Avstralec Willett sam na vrhu, Vatovec 33.

Boštjan Maček, Tadej Kostanjevec in Žan Šfiligoj so na sredini razpredelnice, med 59. in 63. mestom v konkurenci 113 strelcev, prav vsi so zadeli po 87 letečih tarč, medtem ko je povratnik na veliko sceno Matej Žniderčič (83) trenutno na 88. mestu.

Za vodilnim Willettom je na drugem mestu Turek Oguzhan Tuzun (96), tretje mesto pa si delita Hrvat Giovanni Cernogoraz in Britanec Matthew John Coward-Holley (oba po 95).

V soboto bo na sporedu še zadnja serija in veliki finale. Ekipna tekma bo v ponedeljek, na njej bodo slovenske barve zastopali Maček, Vatovec in Kostanjevec.

