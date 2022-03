Vatovec in Šfiligoj začela najbolje od Slovencev

Povratnik na veliko sceno Matej Žniderčič, Tadej Kostanjevec in Boštjan Maček so zadeli po 45 glinastih golobov in so na sredini razpredelnice.

Po prvem dnevu so bili najbolj razpoloženi Francoz Clement Bourgue, Hrvat Josip Glasnović, Ciprčana Andreas Makri in Nihat Akterzi, Poljak Tomasz Pasiersbski, Turek Tolga Tuncer, Kuvajtčan Naser Meqlad in Avstralec James Willett, vsi so zadeli po 49 letečih tarč.

V petek bosta na sporedu še dve seriji, v soboto pa še zadnja serija in veliki finale.

Moška ekipna tekma bo na sporedu v ponedeljek, slovenske barve pa bodo zastopali Maček, Vatovec in Kostanjevec.