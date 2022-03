Slovenske strelke zmagale na svetovnem pokalu v Kairu

Živa Dvoršak (na sliki), Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so se v Kairu povzpela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Živa Dvoršak (na sliki), Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so se v Kairu povzpela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske strelke so se na današnji ekipni tekmi med osem prebile s sedmim dosežkom v kvalifikacijah, potem ko so skupno zadele 1301 krogov, v polfinalu pa so naravnost "eksplodirale" in pokorile vso konkurenco. V boju za zlato kolajno so bile boljše tudi od Američank, po točkah so jih premagale s 17:13 in dosegle prvo ekipno zmago na tekmah za svetovni pokal.

Dvoršakovo so na današnji dopoldanski posamični tekmi malenkosti ločile do preboja na stopničke, v konkurenci osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela je zadela 305,4 kroga.

Trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 je na današnji polfinalni tekmi v klečečem položaju zadela 102,3, v ležečem 102,5, v stoječem pa 100,6 kroga.

Končni izid je lanski zmagovalki tekme za svetovni pokal v kraljevski strelski disciplini v New Delhiju navrgel končno peto mesto. Pred Dvoršakovo so se v deželi faraonov uvrstile Norvežanki Jenny Stene (309,6) in Jeanette Hegg Duestad (309,3), Italijanka Sofia Ceccarello (309,5) in Nemka Lisa Müller (306,7), za njo pa Srbkinja Sanja Vukašinović (304,7), Nemka Jolyn Beer (303,2) in Avstrijka Olivia Hofmann (302,4).

Na petkovi kvalifikacijski tekmi je nastopila tudi Ormožanka Urška Kuharič in s 578 krogi zasedla 37. mesto. Foto: Vid Ponikvar

Na petkovi kvalifikacijski tekmi je nastopila tudi Ormožanka Urška Kuharič in s 578 krogi zasedla 37. mesto, medtem ko se Grosupeljčanka Klavdija Jerovšek prek eliminacijske tekme ni prebila na glavno tekmo.

Na sredini ekipni tekmi z zračno puško na 10 metrov so Dvoršakova, Kuharičeva in Jerovškova osvojile enajsto mesto, potem ko so zadele 936,2 kroga. Na posamični tekmi z zračno puško je Dvoršakova (626,0) zasedla 38. mesto. Jerovškova (624,0) 56., Sonja Benčina (620,2) 86., Kuharičeva (619,5) pa 95. mesto.

Na moški tekmi z zračno pištolo je nastopil Jože Čeper in jo s 576 krogi končal na 29. mestu, medtem ko se Rajmond Debevec prek eliminacij, ko je zadel 569 krogov, ni prebil na kvalifikacijsko tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

