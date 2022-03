Živa Dvoršak s tretjim izidom napredovala v polfinale

V kvalifikacijah je bila najboljša Norvežanka Jenny Stene s 594 krogi.

Poleg Norvežanke in Dvoršakove, ki je na lanski tekmi v New Delhiju prav v tej najbolj zahtevni strelski disciplini dosegla svojo prvo zmago na tekmah za svetovni pokal in izpolnila normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, so se v sobotni polfinale uvrstile tudi Nemke Jolyn Beer, Lisa Müller in Denise Palberg, Italijanka Sofia Ceccarello, Avstrijka Olivia Hofmann in Norvežanka Jeanette Hegg Duestad.

Ormožanka Urška Kuharič je na kvalifikacijski tekmi s 578 krogi zasedla 37. mesto, medtem ko se Grosupeljčanka Klavdija Jerovšek prek dopoldanske eliminacijske tekme ni prebila na glavno tekmo.

V soboto še ekipna tekma

Vse tri slovenske strelke bodo v soboto nastopile še na ekipni tekmi v strelskem maratonu, ta bo na sporedu po končni odločitvi v posamični konkurenci.

Na sredini ekipni tekmi z zračno puško na 10 metrov so Dvoršakova, Kuharičeva in Jerovškova osvojile enajsto mesto, potem ko so zadele 936,2 kroga. Na posamični tekmi z zračno puško je Dvoršakova (626,0) zasedla 38. mesto. Jerovškova (624,0) 56., Sonja Benčina (620,2) 86., Kuharičeva (619,5) pa 95. mesto.

Na moški tekmi z zračno pištolo je nastopil Jože Čeper in jo s 576 krogi končal na 29. mestu, medtem ko se Rajmond Debevec prek eliminacij, ko je zadel 569 krogov, ni prebil na kvalifikacijsko tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

