Slovenke enajste na ekipni tekmi v Kairu

Slovenske strelke Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so osvojile enajsto mesto na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala v Kairu v disciplini zračna puška na 10 metrov. Nosilke srebrnega odličja z lanskega evropskega prvenstva v Osijeku so na današnji tekmi skupno zadele 936,2 kroga.

Pri Slovenkah je bila na ekipni tekmi najbolj razpoložena Dvoršakova, ki je zadela 314,3 kroga. Kuharičeva je v treh serijah zadela 311,3, Jerovškova pa 310,6 kroga.

V kvalifikacijah je bila najboljša Norveška (951,0) pred ZDA (947,4) in Madžarsko (944,6).

V veliki finale so se prek polfinalnih obračunov prebile Norvežanke in Madžarke, v najbolj prestižni tekmi so bile boljše strelke iz osrednjega dela Evrope, ki so po točkah slavile s 17:13.

Na ponedeljkovi posamični tekmi z zračno puško je Dvoršakova (626,0) osvojila 38. mesto. Jerovškova (624,0) je v konkurenci 118 strelk zasedla 56., Sonja Benčina (620,2) 86., Kuharičeva (619,5) pa 95. mesto.

Na moški tekmi z zračno pištolo je nastopil Jože Čeper in jo s 576 krogi zaključil na 29. mestu.

V četrtek bo na veliko sceno stopil Rajmond Debevec, pred legendarnim slovenskim strelcem je preizkušnja v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov.

Ženska posamična tekma v kraljevski strelski disciplini bo na sporedu v petek, dan kasneje pa bo še ekipna tekma. Slovenska zasedba bo ista kot na današnji ekipni tekmi z zračno puško.