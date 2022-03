Sladičeva, Krajnik, Hauptman, Hvasti in Fabjan prejeli visoka državna odlikovanja

Predsednik republike Borut Pahor je na današnji posebni slovesnosti v predsedniški palači petim znanim slovenskim športnim trenerjem vročil državna odlikovanja red za zasluge. Za izjemne dosežke na športnem področju so odlikovanja prejeli Polona Sladič, Roman Krajnik, Andrej Hauptman, Franc Hvasti in Marjan Fabjan.

Sladičeva je odlikovanje prejela za izjemne dosežke parastrelske in strelske reprezentance, Fabjan v judu, Hauptman in Hvasti v kolesarstvu, Krajnik pa v športnem plezanju.

Pod vodstvom Polone Sladič je parastrelska reprezentanca Slovenije na uradnih mednarodnih tekmovanjih osvojila 33 medalj: devet na paraolimpijskih igrah, 11 na svetovnih prvenstvih in 13 na evropskih prvenstvih. Med trenerji v Sloveniji bi zelo težko našli uspešnejšega in zato je lani Polona Sladič prejela tudi Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu. To je bilo prvikrat, da je najvišje državno priznanje za šport prejel trener v športu invalidov. V zadnjih letih pod njenim vodstvom vadita tudi vrhunski slovenski strelki Živa Dvoršak in Klavdija Jerovšek.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenske judoistke so pod strokovnim vodstvom Fabjana osvojile kar šest olimpijskih kolajn, po dve Urška Žolnir in Tina Trstenjak, po eno pa Lucija Polavder in Anamari Velenšek.

Pod selektorskim mandatom Hauptmana je slovenska kolesarska reprezentanca v polnem sijaju zablestela na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je Primož Roglič osvojil zlato odličje v vožnji na čas, Tadej Pogačar pa bronasto na cestni preizkušnji. Oseminsedemdesetletni Hvasti je globoke sledi pustil v kranjskem kolesarskem klubu Sava, bil je tudi trener nekdanje jugoslovanske in avstrijske reprezentance.

Slovenska plezalka Janja Garnbret je pod vodstvom škofjeloškega trenerja Romana Krajnika na lanskih olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca, kjer je športno plezanje doživelo olimpijsko premiero, osvojila odličje zlatega leska, pod vodstvom Polone Sladić pa je slovenska paraolimpijska reprezentanca v svoje vitrine pospravila več kot trideset kolajn na največjih tekmovanjih, od tega devet na paraolimpijskih igrah.