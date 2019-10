Simone Biles v Stuttgartu osvojila še peto mnogobojsko krono

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je v finalu mnogoboja na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu upravičila vlogo favoritinje in prepričljivo slavila zmago manj kot deset mesecev do olimpijskih iger v Tokiu 2020. To je bila zanjo še peta mnogobojska krona, skupno že 16. zlata kolajna s SP in obenem tudi rekordno 22. odličje s SP.

Bilesova je nastopila kot zadnja med vsemi telovadkami in po izjemni predstavi na parterju, v kateri je prikazala dve svoji prvini, na noge spravila razprodano dvorano Hanns-Martin Schleyer. Po zmagi z ekipo ZDA je to zanjo druga zlata kolajna tega prvenstva.

Skupaj je 22-letna olimpijska šampionka zbrala 58,999 točke in za več kot dve točki ugnala najbližjo zasledovalko, kitajsko najstnico Tang Xijing (56,899), ki je presenetila z drugim mestom.

Tretje mesto in bronasto kolajno je osvojila Rusinja Angelina Melnikova (56,399). Druga najboljša telovadka kvalifikacij, Američanka Sunisa Lee, je padla na dvovišinski bradlji in s tem izgubila vse upe, da bi na svojem prvem članskem prvenstvu prišla do posamične kolajne v mnogoboju.

V petek bo na sporedu še moški finale mnogoboja; glavna favorita sta ruska telovadca Nikita Nagornij in branilec mnogobojskega naslova Artur Dalalojan, v boj za vrh se bo skušal vmešati tudi Kitajec Xiao Ruoteng.

Izidi, finale mnogoboja: Ženske: 1. Simone Biles (ZDA) 58,999 točke 2. Tang Xijing (Kit) 56,899 3. Angelina Melnikova (Rus) 56,399 4. Elsabeth Black (Kan) 56,232 5. Nina Derwael (Bel) 56,033 6. Elisabeth Seitz (Nem) 55,999 7. Flavia Saraiva (Bra) 55,732 8. Sunisa Lee (ZDA) 55,632 ...

