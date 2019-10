Sašo Bertoncelj še ni vrgel puške v koruzo

"Super sem začel, zelo dobro, odločno sem startal, super sohn, super strig, nato pa sem se pri tretjem elementu kar nekaj 'zaštrikal' in ker v tej vaji ni predaha, so se težave začele kopičiti iz elementa v element. Ker sem že vedel, da sem zaradi vseh netočnosti že 'out', sem pri wuju skočil dol s konja. Na žalost," je svoj ponesrečeni nastop ocenil Sašo Bertoncelj, ki ni znal natančno pojasniti, zakaj je prišlo do napake oziroma ali je teža olimpijskega nastopa morda preveč pritiskala nanj.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Je bilo olimpijsko breme pretežko?

"Ne vem, to je res težko oceniti, tudi sam veliko razmišljam o tem. Rad bi rekel: 'ne, bila je le napaka'. Ampak ne vem. Nisem se slabo počutil, dobre volje sem bil, dobro mi je šlo tudi na ogrevanju, super sem bil pripravljen ... Lahko, da je šlo tudi za breme olimpijskih iger, morda pa le splet okoliščin," je nekaj ur po tekmi razmišljal izkušeni telovadec.

"Ko sem po nastopu analiziral dogodke, sem ugotovil, da sem se morda preveč ogrel, tako da sem bil na tekmi ob začetku sestave še zadihan. Priznam, to me je malo zmotilo. Morda je to botrovalo nekoliko manjši natančnosti pri izvajanju prvin, če pa nisi res natančen, se ti napaka hitro prikrade v sestavo. Po mojem ni bila kriva le ena stvar, ampak splet okoliščin," je pojasnil Bertoncelj.

Foto: Vid Ponikvar

Dejstvo je, da bi ostal brez finala, četudi bi se nekako "zvlekel" skozi sestavo, saj je bilo na konju le malo napak favoritov: "Res je. Danes se je konj izkazal za to, kar po navadi ni. Na mojo žalost. Večinoma so fantje lepo delali sestave in temu primerno visoke so bile tudi ocene ter meja za finale. Zelo malo nas je bilo takšnih kot jaz, favoritov za finale, ki bi naredili veliko napako."

Bertoncelj je na tem SP ostal brez olimpijske norme, a vrata za pot v Tokio vseeno še niso povsem zaprta. V Tokio bo šel tudi najboljši telovadec iz svetovnega pokala na konju z ročaji, ki na OI še ne bo uvrščen prek mnogoboja, z ekipo ali s kolajno s SP. Na sporedu so štiri tekme svetovnega pokala, štejejo najboljši trije dosežki. To bržkone pomeni, da bo treba trikrat zmagati.

Za 35-letnega Škofjeločana tako po SP ne bo predaha. "Zdaj me čaka nemška liga, nato pa že svetovni pokal, prva od štirih odločilnih tekem, ki mi še ostanejo na voljo, če želim priti v Tokio. Vse skupaj se bo začelo jeseni v Cottbusu, nato sta dva meseca premora, februarja sledi Melbourne, nato pa še Baku in Doha do konca marca. Šlo bo zelo hitro."

Upanje umre zadnje

Telovadec Narodnega doma se zaveda, da si je precej otežil pot do Tokia, a poudarja, da vsega vendarle še ni konec: "Ne, upanja na Tokio 2020 še nisem pokopal in ga tudi ne bom, dokler ne bo konec. Nekaj fantov bo odpadlo iz konkurence že po tem SP, različic je več. A dejstvo ostaja, da bom jaz moral narediti tri življenjske tekme. Vsaj dve zmagi bom gotovo potreboval, da se bomo lahko pogovarjali. Kar ni nemogoče."

Bertoncelj poudarja, da je pred njim težka naloga, a se bo boril do konca. "So še možnosti, je pa res, da sem si tu v Stuttgartu precej priprl vrata. A imam željo in voljo. Kot pravijo, ni konec, dokler ne zapoje debela gospa."