Slovenski vaterpolisti klonili proti Srbom

Slovenski vaterpolisti so na drugi tekmi na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu klonili proti Srbom, ti so zmagali z 22:6 (3:2, 3:2, 7:1, 9:1). Slovenci so v predtekmovalni skupini B po dokaj izenačenih uvodnih četrtinah proti svetovni velesili tega športa popustili v zadnjih dveh.

Tako kot na prvi tekmi v petek, ko so Slovenci nadigrali Portugalsko z 18:5, je bil najboljši strelec Jaša Lah, ki je iz šestih strelov zabil tri gole, Nikola Raljić je dodal dva, enega pa Lukas Gligorovski. S štirimi goli je bil najboljši strelec tekme Srb Aleksandar Kovačević.

Na današnjem slovesnem odprtju iger bosta slovensko zastavo nosila Darko Jorgić in Tjaša Kysselef. Jorgić, ki je osmi na svetovni namiznoteniški lestvici, je na prejšnjih SI v španski Tarragoni leta 2018 osvojil dve od štirih slovenskih zlatih medalj. V Alžiriji bo branil naslov posamično in ekipno, telovadka Tjaša Kysselef pa srebro.

V Oran tudi Mišmaš Zrimškova Foto: Peter Kastelic/AZS

V noči na ponedeljek bo v Oran odpotoval drugi del slovenske reprezentance, med njimi bo tudi atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek. Ta bo tako kot nekdanji telovadec in zastavonoša na prejšnjih sredozemskih igrah Sašo Bertoncelj kandidirala za komisijo športnikov, ki deluje pod okriljem Mednarodnega komiteja sredozemskih iger (ICMG). Volivci bodo športniki in športnice, ki nastopajo na letošnjih igrah.

"V čast mi je, da me je Olimpijski komite Slovenije predlagal za članico komisije športnikov pri ICMG. Slovenijo sem zastopala na SI leta 2018 ter osvojila bronasto kolajno. To je bila odlična izkušnja in pomembna odskočna deska na poti do olimpijskih iger v Tokiu. Navzven se morda zdi, da tekmujemo le za kolajne, ampak šport je veliko več kot to," je dejala slovenska atletinja.

"Naučil me je discipline in odpornosti, pridobila sem samozavest ter srečala pomembne osebe v življenju. Z leti sem se ogromno naučila, zrasla ter se dvignila, še posebej v težjih časih kariere. Zato si želim, da bi s članstvom v komisiji podpirala druge športnike ter zastopala njihove interese v športni družini Sredozemlja," je še povedala Maruša Mišmaš Zrimšek.

Foto: Guliverimage Bertoncelj je tekmoval na treh SI v Almerii (Španija), Mersinu (Turčija) in Tarragoni (Španija). "Leta 2013 sem se iz Turčije vrnil z zlato kolajno. Ko pogledam nazaj je ta rezultat še vedno eden najsrečnejših trenutkov v moji karieri. Ta kolajna je bila dokaz, da grem v pravi smeri ter se lahko nadejam še veliko odličnih rezultatov v prihodnosti. Verjamem, da zaradi svojih dolgoletnih izkušenj v športu bolje razumem, kaj športnik potrebuje za pripravo na športni dogodek na tako visoki ravni kot so SI. Kot predstavnik športnikov bom skrbel, da bodo potrebe športnikov in športnic vedno na prvem mestu," pa je dejal Bertoncelj.