Tjaša Kysselef, Sašo Bertoncelj in Jekaterina Vedenejeva športniki leta 2021

Telovadca Tjaša Kysselef in Sašo Bertoncelj ter ritmičarka Jekaterina Vedenejeva so na podelitvi za najboljšega leta 2021 po izboru Gimnastične zveze Slovenije (GZS) pričakovano osvojili nazive naj športnik. Slovenska zveza je najboljše razglasila na virtualni prireditvi.

Ob Bertonclju, ki je konec lanskega leta po 15-letni uspešni karieri končal športno pot, sta se na drugem in tretjem mestu zvrstila Jure Podobnik (Narodni dom) in Anže Hribar (Sokol Bežigrad).

Kysselefovi sta se na odru za najboljše pridružili Lucija Hribar (Zelena jama) in Gaja Žabnikar (GIB Šiška).

V ritmični gimnastiki sta nagradi za najboljše prejeli še Aleksandra Podgoršek (Narodni dom) in Brigita Krašovec (Moste).

V skokih na veliki prožni ponjavi sta bila najboljša Lana Dolinar (Flip Capris) ter Jan Kavčič (Salto Koper).

Nagrade so prejeli tudi najboljši trenerji in sodniki. V moški športni gimnastiki Sebastijan Piletič in Enes Hodžić Lederer, v ženski športni gimnastiki Andrej Mavrič in Vesna Stare Crnjac, v ritmični pa Jelena Drožanova in Lena Jakubovska.

Minulo leto je kariere končalo veliko število športnikov GZS, med telovadci ob Bertonclju še športnik leta 2020 po izboru GZS Rok Klavora, Jure Pavlica, Žiga Šilc, Alen Dimic, Luka Terbovšek, med ritmičarkami pa Anja Tomazin, Sara in Ana Kragulj, Ivona Vukičević, Iza Zorec, Zoja Marija Ivančič, Tamia Dulce Villca Šeme, Iza Gašperšič, Kaja Purić in Maša Bizjak.