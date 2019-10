Ruski telovadci po 28 letih spet ekipni prvaki

Ruski telovadci na čelu z Nikito Nagornijem, Arturjem Dalalojanom in Davidom Beljavskim so na 49. svetovnem prvenstvu v Stuttgartu na ekipnem prestolu nasledili Kitajce. Pred 7500 gledalci v razprodani dvorani Schleyer so Rusi približno s točko naskoka slavili zmago pred Kitajci, tretji so bili gostitelji naslednjih olimpijskih iger, Japonci.

Boj za zmago so do zadnjega orodja bili Kitajci in Rusi, na koncu so več znanja pokazali ruski telovadci, ki so nazadnje ekipno zmago slavili leta 1991 v Indianapolisu še kot Sovjetska zveza.

V četrtek je na svetovnem prvenstvu na sporedu finale mnogoboja za telovadke, kjer bo za navdušenje med ljubitelji tega športa brez dvoma poskrbela olimpijska šampionka in rekorderka po številu kolajn s SP, Američanka Simone Biles.

Izidi, finale ekip, moški:



1. Rusija 261,726 točke

2. Kitajska 260,729

3. Japonska 258,159

4. ZDA 254,578

5. Velika Britanija 251,611

6. Tajvan 248,243

7. Švica 247,038

8. Ukrajina 246,593

Preberite še: