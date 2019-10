Po telovadkah brez olimpijske norme v Stuttgartu ostal še Bertoncelj

Potem ko so slovenske telovadke Teja Belak, Tjaša Kysselef in Adela Šajn v soboto na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu, glavnem kvalifikacijskem situ za olimpijske igre 2020 v Tokiu, ostale brez olimpijske norme, je danes po isti poti šel tudi Sašo Bertoncelj. Po njegovem ponesrečenem nastopu na konju z ročaji je že jasno, da je končal upanje na OI.

Bertoncelj, ki je bil za prvenstvo dobro pripravljen, tudi zdravstvenih težav ni imel nobenih, je sestavo na konju dobro začel, nato ga je malo zaneslo pri prvini na enem ročaju, od tam pa je šlo vse navzdol, je iz Nemčije sporočil selektor reprezentance Sebastijan Piletič.

"Sašo je dobro začel vajo, ko pa ga je zaneslo, se je začel lovit. Boril se je, dokler ni mogel več ostati na konju. Ampak dejstvo je, da bi moral za finale prikazati sestavo tako, kot je treba, ne pa 'štrikati'. Škoda, bil je zelo dobro pripravljen, zdrav in vse dni tu v Stuttgartu je dobro treniral. Ni izgovora," je za STA dejal Piletič, potem ko je njegov varovanec po padcu s konja prejel skromno oceno 12,033 točke. Vstopna ocena za finale najboljše osmerice je trenutno - tekmovanje bo potekalo še do poznega večera - 14,400 točke.

Foto: Vid Ponikvar

Teoretične možnosti še obstajajo, a ...

Piletič je pojasnil, da teoretične možnosti za olimpijski nastop prek svetovnega pokala še obstajajo, vendar nanje ne gre računati. "V Tokio bo šel, če strnemo, najboljši telovadec iz svetovnega pokala na konju z ročaji, ki na OI še ne bo uvrščen prek mnogoboja, z ekipo ali s kolajno s SP. Na sporedu so štiri tekme svetovnega pokala, štejejo najboljši trije dosežki. To pomeni, da je treba trikrat zmagati, kar je utopično pričakovati," je še razmišljal selektor.

Ob tem je pohvalil nastopa Roka Klavore (13,800) in Luke Terbovška (13,233) na parterju, ki sta oba prikazala dobra nastopa in naredila to, kar so od njiju pričakovali.

Končne uvrstitve bodo znane po koncu današnjih kvalifikacij, že zdaj pa je jasno, da se slovenska vrsta odpravlja domov.