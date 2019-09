Teja Belak in Sašo Bertoncelj z odliko v kvalifikacijah Sombotela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski telovadci so uspešno nastopili v kvalifikacijah druge tekme svetovnega pokala po poletnem premoru, izziva v Sombotelu. Po zmagah Saša Bertonclja in Teje Belak na uvodni postojanki v Mersinu, imata tudi na Madžarskem visoke apetite. Oba sta se izkazala, Belakova je prva na preskoku in druga na gredi, Bertoncelj pa drugi na konju.

Bertoncelj je v kvalifikacijah konja z ročaji zaostal le za Ukrajincem Olegom Vernjajevom (14,750 točke), z oceno 14,350 pa je za soboto napovedal nov boj za zmago.

"Bertoncelj je nastopil z lažjo sestavo z izhodiščno vrednostjo 15,7 točke. Nastop je opravil relativno dobro, solidno, kolikor je potreboval. Pavlica pa je med vajo naredil napako, ni sicer padel z orodja, a je to vseeno pomenilo 11. mesto. Tudi oba fanta na parterju, Klavora in Terbovšek, sta vsak eno polovico sestave naredila dobro, do konca pa nekaj napak. Z izplenom smo lahko zadovoljni," je iz Sombotela sporočil selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič.

Piletič je pohvalil tudi Belakovo, ki se bo kar na dveh orodjih borila za odličja. Na preskoku, kjer je prejela povprečje 14,275 točke, kar je najboljša kvalifikacijska ocena tega orodja, bo že v soboto poskušala ponoviti dosežek iz Mersina, kjer je ugnala vse tekmice, v nedeljo pa jo čaka še finale na gredi.

Uspešen slovenski dan sta dopolnila tudi oba telovadca na parterju, izkušeni Rok Klavora in Luka Terbovšek, saj sta si oba pritelovadila sobotni finalni nastop. Klavora ima s 13,850 točke šesto oceno, Terbovšek pa je finale najboljše osmerice ujel z osmim dosežkom (13,700) med 32 tekmovalci.

Brez finala so ostali Jure Pavlica (13,250), ki je po napaki na konju z ročaji končal na enajstem mestu in je ena od rezerv za finale, Alen Dimic, ki je na bradlji naredil napako med sestavo, nato pa še padel pri doskoku, kar ga je potisnilo na 25. mesto, ter Lucija Hribar, ki je dvakrat padla z gredi in kot 25. prav tako končala daleč za finalom.

V soboto in nedeljo sledijo finalni nastopi najboljše osmerice po posameznih orodjih; prvi dan se bosta za zmago borila Belakova na preskoku ter Bertoncelj na konju z ročaji, tudi Klavora in Terbovšek si želita čim višje, v nedeljo pa bo od slovenske reprezentance nastopila le Belakova, ki jo na gredi čaka še en boj za odličja.