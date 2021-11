Šeglova z novim slovenskim rekordom do najboljše uvrstitve na EP

Koroška olimpijka je izboljšala lasten državni rekord, ki ga je dosegla na tekmi serije ISL septembra v Neaplju, za devet stotink sekunde.

"Do prave šprinterke mi manjka še malo hitrosti"

Šeglova poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev v Kazanu in tudi svojo najboljšo na evropskih prvenstvih v kratkih bazenih. Ravenčanka Janja Šegel po nastopu ni skrivala zadovoljstva: "Z rezultatom sem seveda zelo zadovoljna, saj sem odplavala osebni rekord in popravila svoj državni rekord. 10. mesto v Evropi je tudi dober pokazatelj, da na treningih dobro delam. Vem, da imam še malo rezerve, saj sem tudi tokrat naredila majhne napake. Finale je bila želja, ampak se z njim nisem obremenjevala, saj mi do prave šprinterke manjka še malo hitrosti. Jutri me čaka nastop na 100 m hrbtno. Cilj je odplavati pod minuto, potem bomo pa videli katero mesto bo. Prevelikih pričakovanj nimam, saj hrbtne tehnike ne treniram, zato bi mi že osebni rekord prinesel dovolj zadovoljstva."

"Glede na to, da sva prišla z višine, se forma lepo stopnjuje. Upam, da jutri še kaj doda na 100 m hrbtno in da bo 'ta prava' v soboto, v disciplini 200 m prosto, kjer mora biti najboljša," pa je nastope svoje varovanke ocenil trener Matija Medvešek.

Tudi Vozlova in Šenica Pavletič plavala dobro

Tjaša Vozel je dopoldan na 200 m prsno z 2:24,99 dosegla najboljši izid v sezoni in bila 19. Primož Šenica Pavletič pa je na 100 m hrbtno s 54,39 dosegel osebni rekord, izid pa je zadostoval za 30. mesto.

V petek bosta v predtekmovanju nastopila Janja Šegel na 100 m hrbtno in mladi triglavan Sašo Boškan na 200 m prosto.

V mednarodnem smislu je izstopal Nemec Florian Wellbrock z dosežkom 14:09,88. Za svetovnim rekordom Italijana Gregoria Paltrinierija, ki je osvojil srebro, je zaostal vsega 1,8 sekunde. Madžar Szebasztian Szabo je z 20,72 dobil tekmo na 50 m prosto, Rus Kliment Kolesnikov je z 49,15 v polfinalu na 100 m hrbtno napovedal naslednji napad na zlato odličje.

Mladinski svetovni prvak Italijan Nicolo Martinenghi je v finalu na 100 m prsno presenetil favorizirana Belorusa Ilijo Šimanoviča in Nizozemca Arna Kammingo. Martinenghi se je svetovnemu rekordu Šimanoviča s 55,63 približal na manj kot tri desetinke sekunde, vsi trije pa so se zvrstili v 16 stotinkah.

