Sedmi mesti za Lucijo Hribar in Luko Bojanca

Slovenska telovadca Lucija Hribar in Luka Bojanc sta v Sombotelu na zadnji tekmi svetovnega pokala nastopila v finalu dvovišinske bradlje oziroma krogov. Hribar je bila na bradlji sedma, enako uvrstitev je imel Bojanc na krogih.

Hribar, šesta v kvalifikacijah, je danes naredila napako in dobila oceno 11,533. "Danes ni bil najin dan. Lucija je pri spustu na bradlji prišla predaleč od lestvine in je sledil padec. Je pa zdaj konec sezone, gremo v dvorano trenirat, da bomo prihodnje leto še boljši," je sporočila trenerka Nataša Retelj.

Na bradlji je slavila Britanka Charlotte Booth s 13,266, sledili sta Švedinja Tonya Paulsson s 13,033 in Luksemburžanka Celeste Mordenti z 12,933. Hribar je na Madžarskem nastopila tudi v kvalifikacijah gredi (12,000), kjer je z devetim mestom za las zgrešila finale, in parterja (12,050), kjer se je predstavila s povsem novo sestavo in zasedla 12. mesto.

Bojanc pa si je finale na krogih pritelovadil z osmo oceno (13,450), tokrat pa je dobil 13,400. Zmagal je Azerbajdžanec Nikota Simonov s 14,700, drugi je bil Tajvanec Lin Guan-Yi s 14,266, tretji pa Ciprčan Sokratis Pilakuris s 14,100. V nedeljo bo v finalu nastopil še en Slovenec. Triindvajsetletni debitant to sezono na tekmah najvišje ravni Beno Kunst je v kvalifikacijah preskoka imel prvo oceno kvalifikacij s 14,200 točke.

Od slovenskih telovadk je v petek nastopila še Meta Kunaver, ki je na preskoku z oceno 12,050 točke zasedla 15. mesto. Blizu finala je bil tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, vendar je po slabši izvedbi sestave s 13,350 točke končal na 11. mestu. Na parterju je Anže Hribar (13,050) zasedel 14., Nikolaj Božič (12,950) pa 17. mesto.

Svetovni izziv v Sombotelu je finalna preizkušnja sezone po tekmah v Antalyi, Osijeku, Varni in Kopru.