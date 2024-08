"Nimam besed. Ta odločitev se mi zdi nepravična in ni velik udarec le zame, ampak za vse, ki so podpirali mojo pot. Moje srce je zlomljeno, napadi na družbenih omrežjih, ki jih je sprožila moja rasna pripadnost, pa napačni in zelo boleči," je zapisala na družbenih omrežjih.

Romunka Ana Barbosu je prvotno končala na tretjem mestu v finalu 5. avgusta, vendar je padla na četrto, ko se je ameriška ekipa pritožila kmalu po tem, ko je Chiles končala svojo vajo.

Ocena Chilesove je bila potem zvišana, kar jo je popeljalo na tretje mesto, preden se je Romunija uspešno pritožila na odločitev in navedla, da je ameriška ekipa poslala svojo pritožbo štiri sekunde po enominutnem roku. Reprezentanca ZDA je potem neuspešno skušala z novimi dokazi spremeniti odločitev Mednarodne športne arbitraže (Cas), a je napovedala nove pravne postopke.

Chilesova je rekla, da je "v ta šport vložila svoje srce in dušo", ponosna je, da predstavlja svojo kulturo in svojo državo. Telovadka je zdaj "soočena z enim od najzahtevnejših trenutkov v karieri," je zapisala. "Tega izziva se bom lotila tako kot drugih in potrudila se bom, da bo pravici zadoščeno. Verjamem, da bodo na koncu te poti ljudje, ki odločajo, naredili pravo stvar," je še dodala Chiles.

Foto: Guliverimage

Ameriška gimnastika je komentirala objavo in izjavila, da stoji za Chilesovo. "Medalja je bronasta, a tvoje srce je zlato in tega ti nihče ne more vzeti," so sporočili iz ameriške gimnastike. "S tabo bomo do konca."

Zlato medaljo na parterju je osvojila Brazilka Rebeca Andrade pred Simone Biles, ki je v Parizu zmagala ekipno, v mnogoboju in v preskoku. Ko je bila na podelitvi medalj po finalu na parterju tretja še Chilesova, sta se z Bilesovo poklonili Andradejevi, prizor pa je takoj obšel svet. Prvič se je zgodilo, da so bile na zmagovalnem odru v gimnastiki na OI zgolj temnopolte telovadke.

