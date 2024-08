Rajko Vodišek: Najboljši trener je vedno starš. Zakaj? Zato, ker je vedno zastonj.

"Neizmerno ponosen sem, kot oče in kot trener, ko vidim, da trdo delo, odrekanje in zgled, ki sem ga dobil od staršev, ki nista veliko govorila, sta pa veliko delala, in sem ga predal naslednji generaciji, obrodi sadove," je v pogovoru za Sportal izpostavil Rajko Vodišek, nekdanji deskar, sicer pa oče in glavni trener olimpijskega podprvaka v disciplini formula kite Tonija Vodiška. Kako doživlja vse, kar se okrog njegovega sina dogaja v zadnjih dneh, kaj se je dogajalo na zadnji dan olimpijske regate in kdaj bodo zagnali projekt 'OI Los Angeles 2028'? Bo tam nastopila tudi hči Marina?

Pred natanko tednom dni je Toni Vodišek osvojil srebrno olimpijsko medaljo v disciplini formula kite, ki je v Parizu doživela svoj ognjeni krst. O vzponih in padcih ter stresnih dneh v Marseillu smo se pogovarjali z njegovim očetom in trenerjem Rajkom Vodiškom, ki nas je kot zagret turistični delavec pred intervjujem na hitro popeljal še skozi zgodovinske posebnosti Kopra. , ki je v Parizu doživela svoj ognjeni krst. O vzponih in padcih ter stresnih dneh v Marseillu smo se pogovarjali z njegovim očetom in trenerjem, ki nas je kot zagret turistični delavec pred intervjujem na hitro popeljal še skozi zgodovinske posebnosti Kopra.

"Naloga očeta in trenerja je, da vzgoji otroka ali tekmovalca, ki je boljši od tebe. Ko ti to uspe, je zadovoljstvo neizmerno." Foto: Ana Kovač

Kako doživljate vse, kar se okoli Tonija dogaja v zadnjih dneh? Pogovarjava se ob robu sprejema v Kopru, kjer so domačini spet poskrbeli za dobrodošlico, o kateri se bo še dolgo govorilo.

Neizmerno sem ponosen kot oče in kot trener, ko vidim, da trdo delo, odrekanje in zgled, ki sem ga dobil od staršev, ki nista veliko govorila, sta pa veliko delala, in sem ga predal naslednji generaciji, obrodi sadove. Sam sem se zaradi določenih dejavnikov športu moral odpovedati, Toniju pa smo to omogočili. S takim pristopom Slovenci znamo, zmoremo in gremo.

Toni je večkrat omenil, da želi, da ga svet pozna kot Tonija Vodiška, ne samo kot sina Rajkota Vodiška. Zdaj mu je to verjetno uspelo.

Vsekakor! Naloga očeta in trenerja je, da vzgoji otroka ali tekmovalca, ki je boljši od tebe. Ko ti to uspe, je zadovoljstvo neizmerno.

Kako pogosto se v odnosu oče – sin, trener – tekmovalec krešejo mnenja? Ali znata to dvoje vedno ločevati?

Naj poleg tega omenim še tretjo relacijo, in sicer šef – uslužbenec v vseh mogočih kombinacijah, saj Toni dela v našem družinskem hotelu. Mislim, da sva najin odnos nadgradila in je zdaj bolj podoben odnosu med dvema bratoma.

S Tonijem imava namreč zelo podoben karakter, zelo močan karakter, željo po najvišjem in najboljšem in seveda se med nama krešejo mnenja, a na koncu koncev se vedno znava objeti in mislim, da je srčnost tisto, kar naju najbolj združuje. Tudi sicer cel mozaik naše ekipe temelji na srčnosti in kvaliteti, ki jo vsak posameznik prinaša v ekipo.

Naveza Vodišek v Slovenski olimpijski hiši v Parizu. Foto: Anže Malovrh/STA

Potapljač Arijan Rapuš (prvi apnea inštruktor v Sloveniji, vodja šole potapljanja na vdih in podvodnega ribolova, op. a.) ga je naučil dihalnih vaj. Tonija smo s tem umirili, naučili smo se tehnik sproščanja, ki mu pomagajo. Potem je tu Rado Gregorič, nekdanji atlet, tekač na 400 metrov, izjemno srčen človek, ki Toniju že deset let pomaga pri fizični pripravi. Potem je tu kineziolog Matic Tepeš, ki prav tako skrbi za fizično pripravo … Vsi ti ljudje z nami sodelujejo občasno, vsak ima svojo službo, Rado dela v Centru obšolskih dejavnosti v Fiesi, Matic pa kot kondicijski trener v NK Koper. Vsi pomagajo s svojo srčnostjo, kadar lahko.

V ekipo smo nazadnje dodali Avstralca Ryana Palka, ki je dopolnil našo taktiko na morju in ima izjemen način dela. Želeli smo si drugačnega razmišljanja. Tonija je naučil tudi tega, da je treba ustvariti priložnost, jo zgrabiti in ne samo čakati nanjo. To je največja lekcija, ki smo jo osvojili v zadnjem obdobju.

Bi se pa ob tem rad zahvalil še fizioterapevtu Samu Miklu, ki nam je pomagal na olimpijskih igrah, omogočil pa nam ga je Olimpijski komite Slovenije. Najprej smo mislili, da nam bo pomagal pri regeneraciji, potem pa je ogromno prispeval tudi k aktivaciji. Res je bil dodana vrednost, in za to se še enkrat zahvaljujem.

Sicer pa ja, Tonija obdaja zelo velika ekipa. Gre za mozaik, ki smo ga sestavili skupaj z njim, a pod črto je najboljši trener še vedno starš. Zakaj? Zato, ker je vedno zastonj. To je dejstvo in od tega ne bežimo. Hkrati pa otrokom dajemo tudi lep zgled delavnosti. Dejstvo je, da ni najpomembnejša finančna podpora, temveč zgled v smislu delovnih navad. Mislim, da je to zgled, ki ga otroci od staršev najbolj potrebujejo.

Fotogalerija 1 / 33 / 33

Toni je lani v intervjuju za naš medij izpostavil, da se je tudi kot oseba v zadnjih letih zelo spremenil, da ni več tako aroganten, kot je bil, in da je zdaj oseba, kakršna si je želel postati. Se strinjate s tem?

Popolnoma! Kot otrok je šel vedno z glavo skozi zid in ni razmišljal o posledicah. Vedno je skočil, preden je rekel hop. Ampak tako je, Toni je hiperaktiven otrok, zato je tam, kjer je.

Prej ste omenili besedo mirnost. Koliko je bilo treba Tonija miriti v dneh regate ali zna sam priti do stanja umirjenosti, tudi ko so pritiski tako veliki, kot so lahko samo na olimpijskih igrah?

Dejstvo je, da si skrbi in pritiske človek nalaga sam, to pa se zgodi, kadar preveč razmišlja o tem, kar šele prihaja. Treba je razmišljati o vsakem plovu posebej, o vsakem obratu, to prinaša zmage. Pomembno je, da si napak med tekmo ne ženemo k srcu in da se imamo radi, ne smemo sami sebe slabiti.

Toni Vodišek je v Marseillu prikajtal do srebrne olimpijske medalje. Foto: Anže Malovrh/STA

Ste že opravili analizo po olimpijski tekmi? Bi danes kaj storili drugače?

Prave analize še nismo opravili, za to še ni bilo časa, mislim pa, da je Toni odlično opravil svoje delo. Priprave so trajale več mesecev, ker smo vedeli, da bo v Marseillu avgusta zelo malo vetra, je Toni shujšal več kot deset kilogramov, kar je bila pravilna odločitev, saj je bil Avstrijec Valentin Bontus, poznejši olimpijski prvak, do regate za medalje uvrščen na mesta za Tonijem. Toni se je v prvi vrsti boril predvsem s Singapurcem Maximilianom Maederjem, zavedal se je, da je on njegov največji tekmec, tudi težo sta imela podobno, oba sta shujšala, vedela sta, kaj potrebujeta …

Toni je predzadnji dan odlično opravil svoje delo, spet je speljal Maederja. Ljudje tega tako dobro na televiziji ne vidijo, ampak na štartu je tako kot na regati America's Cup, ko jadrnice tekmujejo, katera bo boljše speljala. Toni se je boril z Maderjem in ga pokrival, s tem pa se je zadnji dan ustvarila priložnost za Avstrijca, saj tam, kjer se borita dva, tretji dobiček ima.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, v tem primeru Avstrijec Valentin Bontus. Foto: Reuters

Danes bi lahko podrobno govoril o tem, zakaj je Valentin zmagal, vendar ne bom, tako kot nikoli ne iščemo izgovorov, prav tako ne komentiramo sodniških odločitev. Mi smo fantje s plaže, hočemo se dokazati na vodi in to je to. Ohranjamo dvignjeno glavo. Držimo se pravila, bodi deset metrov pred drugimi, in se ne izgovarjamo na pravila. Te igre se mi ne gremo. Zadnji dan so jo igrali v ekipi Italijana, mi ne, ampak ne bom komentiral.

Fotogalerija 1 / 28 / 28

Kdaj v ekipi Vodišek začnete s projektom Los Angeles 2028?

Da, Los Angeles prihaja! Zanimivo je, da sem leta 1988 tudi sam obiskal znamenito plažo Venice Beach v Los Angelesu in začutil tamkajšnjo atmosfero. To je dom kulture morja, sonca in urbanih športov. Na naslednjih olimpijskih igrah se bodo olimpijci zgrnili v srce našega športa, na plažo. Vsi olimpijci bodo bivali v univerzi, ki je zraven Santa Monice in Venice Beacha, iz sobe bodo videli morje … Mimogrede, če ste si dobro pogledali zaključno slovesnost na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je bil prizor iz Los Angelesa, ste lahko v ozadju že videli kajte. Skratka, naš šport je tam doma in srečni smo, da bomo tam čez štiri leta tudi mi. Mimogrede, v moji mladosti na tekmovanjih v deskanju na vodi ni bilo nagrad, to smo počeli, da smo se zabavali, da smo imeli pozornost deklet (smeh, op. a.), in s tako mentaliteto se je Venice Beach tudi razvijal.

Ali računate, da bo v Los Angelesu nastopila tudi hči Marina? Tudi ona se ukvarja s kajtanjem.

Upamo. Marino je zelo prizadelo, ker se ni uspela uvrstiti na olimpijske igre v Parizu. Bila je blizu .... Vprašala nas je že, ali lahko tudi v prihodnje računa na našo podporo. Upam, da ji jo bomo lahko nudili, da me ne bo od stresa prej pobralo. Seveda bi ji to radi omogočili.

Marina je zelo pridna, zelo veliko dela v hotelu, ogromno nam pomaga. Vidim, da ima velikansko željo po dokazovanju. Dekle je mlado in lepo, v tem športu pa se je treba tudi čemu odpovedati, morda malo tudi lepoti, čeprav se to čudno sliši. Ampak morala bi pridobiti deset kilogramov, saj je trenutno za doseganje najvišjih rezultatov nekoliko prelahka, teža pa v tem športu igra veliko vlogo.

"Tonija zdaj čaka nekaj počitka, potrebuje predvsem mentalno regeneracijo." Foto: www.alesfevzer.com

Tudi Toni vam veliko pomaga v hotelu, na ta način skuša vračati to, kar vlagate v njegov športni razvoj. Kdaj bo spet moral poprijeti za delo? Koliko dni dopusta ste mu odobrili kot šef?

Tonija zdaj čaka nekaj počitka, potrebuje predvsem mentalno regeneracijo. Olimpijske igre so bile bolj psihološko kot fizično naporne. Če hoče biti še boljši, mora telo, ki je motor kajtanja, spraviti na višji nivo, za to pa potrebuje najmanj šest mesecev. In ko bo telo nared, se bomo vrnili na vodo. Morda že prej, če ga bodo noge zasrbele.

Lani ste mi omenili, da vas Toni ohranja mladega. So vas olimpijske igre pomladile ali postarale?

Zadnji trije dnevi so me zagotovo izčrpali, predvsem zaradi veselja, ki je sledilo, vendar sem že danes (v torek, na dan sprejema v Kopru, op. a.) bolj svež. V našem športu vlada zdrava in dobra družba in naj tako traja do groba.

Preberite še: