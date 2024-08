Oglasila se je avstralska olimpijka, ki je zaradi svojega plesa postala tarča posmeha #video

Rachael "Raygun" Gunn, ki je v Parizu zastopala barve Avstralije v brejkingu, in je zaradi olimpijskega nastopa in domnevno pomanjkljivih sposobnosti breakdancea postala tarča posmeha na internetu, se je prvič oglasila javnosti. V objavi na Instagramu je priznala, da so jo številni negativni in celo sovražni komentarji, ki jih je bila deležna v zadnjih dneh, povsem uničili.

36-letna Avstralka Rachel Gunn, ki se lahko pohvali z doktoratom iz kulturnih študij, se je v objavi na Instagramu najprej zahvalila tistim, ki so jo med njeno olimpijsko izkušnjo podpirali, nato pa je nagovorila tiste, ki so se po nastopu nanjo spravili z negativnimi in celo sovražnimi komentarji.

"Vesela sem, če sem v vaše življenje prinesla nekaj veselja, nisem pa vedela, da bo moj nastop odprl vrata za toliko sovraštva, ki je bilo, če sem povsem iskrena, zame precej uničujoče," je priznala in zagotovila, da je svoj olimpijski nastop vzela skrajno resno. "Garala sem za ta nastop, resnično sem dala vse od sebe," je zagotovila avstralska olimpijka. "Ponosna sem na to, da sem bila del avstralske olimpijske reprezentance in da sem sodelovala na olimpijskem krstu brejkinga."

Raygunova, ki bo naslednjih nekaj tednov preživela v Evropi, je medije prosila, naj prenehajo nadlegovati njeno družino, njene prijatelje, avstralsko brejking skupnost in širšo skupnost uličnega plesa. "Prosim spoštujete njihovo zasebnost," je dejala.

Foto: Guliverimage

Dotaknila se je tudi peticije, ki jo brez kakršnihkoli dokazov obtožuje manipulacije v svojo korist pri izbirnem postopku za uvrstitev na olimpijske igre, in ki jo je podpisalo že 50 tisoč ljudi. Peticije ni komentirala, je pa vse, ki jih karkoli v zvezi s tem zanima, usmerila na nedavno izjavo Olimpijskega komiteja Avstralije. Izvršni direktor komiteja Matt Caroll je peticijo označil za grozljivo in zahteval, da se jo nemudoma umakne s spleta. Opozoril je, da peticija vsebuje številne neresnice, katerih namen je spodbujati sovraštvo do športnice, ki je bila izbrana v avstralsko olimpijsko reprezentanco s preglednim in neodvisnim kvalifikacijskim postopkom.

V bran so se ji postavili tudi kolegi in kolegice iz reprezentance

Olimpijki so v bran jasno in glasno stopili tudi avstralski olimpijci, ki so se iz Pariza vrnili s kar 53 olimpijskimi medaljami. Jessica Fox, ki je v Parizu osvojila zlati kolajni tako med kajakašicami kot med kanuistkami, je dejala, da je bilo norčevanje za njeno reprezentančno kolegico uničujoče. "Ona je človek in težko je opisati, kaj vse je dala skozi v zadnjem tednu. Vsekakor je to čutila. Za vsem tem stoji človeško bitje in ljudje tako hitro postanejo grozni. Ona si tega ne zasluži."

Gunn je na plesnih prireditvah za otroke podrobno opisala svojo neverjetno pot v Pariz, promovirala je razbijanje tabujev in spodbujala novo generacijo, da sledi olimpijskim sanjam, poroča STA. Brejking je bil v Parizu prvič del olimpijskega programa, na naslednjih poletnih olimpijskih igrah, v Los Angelesu leta 2028, pa te discipline ne bo več na olimpijskem sporedu.

