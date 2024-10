Beno Kunst s prvo oceno v finale, za kolajne tudi Lucija Hribar in Luka Bojanc

Debitant to sezono na tekmah najvišje ravni Beno Kunst je na svetovnem izzivu v Sombotelu, finalni tekmi sezone, pripravil veliko presenečenje. Triindvajsetletni slovenski telovadec se je na preskoku s prvo oceno kvalifikacij 14,200 točke uvrstil v nedeljski finale. Že v soboto bosta v finalih nastopila tudi Lucija Hribar in Luka Bojanc.

Telovadci so se po olimpijskih igrah v Parizu zdaj zbrali na Madžarskem na zadnji veliki tekmi sezone, svetovnem izzivu v Sombotelu, kjer se med seboj merijo reprezentanti iz 31 držav ter vseh petih celin. Slovenske barve zastopa sedmerica ta čas najboljših.

Največje presenečenje v slovenskem taboru je pripravil Kunst. Brežičan, ki študira in trenira v Ljubljani, se je na preskoku z visokim povprečjem 14,200 prvič v karieri uvrstil v finale velikega tekmovanja. In ne le to, nastop je končal povsem na vrhu kvalifikacij.

"Beno ima oba skoka zelo težka in danes je oba prikazal po najboljših močeh. Ampak to je šele začetek, ta dva skoka bomo še nadgrajevali," je njegov kvalifikacijski nastop ocenil selektor Sebastijan Piletič, ki je prepričan, da lahko Kunst v nedeljskem finalu ponovi današnjo predstavo.

"Seveda lahko Beno ponovi tako dobra skoka tudi v finalu in ima vse možnosti za zmago. Vendar brez pritiska, ne pozabimo, da je to njegov prvi finale, šele letos je debitiral na tekmah najvišje ravni," je dodal Piletič.

Že v soboto se bosta za kolajne borila tudi Hribar na dvovišinski bradlji ter Bojanc na krogih. Slovenska olimpijka se je v kvalifikacijah bradlje kljub manjši napaki s šesto oceno (12,400) uvrstila v boj za kolajne, Bojanc pa si je finale na krogih pritelovadil z osmo oceno (13,450).

Hribar je nastopila tudi v kvalifikacijah gredi (12,000), kjer je z devetim mestom za las zgrešila finale, in parterja (12,050), kjer se je predstavila s povsem novo sestavo in zasedla 12. mesto.

"Lucija je sestavo na bradlji opravila rutinirano, vendar se je pri eni prvini reševala, tako da ima za sobotni finale še kar nekaj rezerve. Nova sestava na parterju, s katero je tekmovala prvič, je bila koreografsko super, le akrobatike ni izpeljala po načrtih, ampak pomembno je, da je prebila led," je iz Sombotela sporočila trenerka Nataša Retelj.

Od slovenskih telovadk je nastopila še Meta Kunaver, ki je na preskoku z oceno 12,050 točke zasedla 15. mesto.

Moški vrsti pa je še en finale pritelovadil Bojanc na krogih, ki je tekmoval komaj mesec in pol po poškodbi in končani rehabilitaciji in se spet uvrstil med osmerico najboljših. "Zelo korektna sestava, ne pa idealna. Ima še nekaj rezerve za finale," je zatrdil Piletič.

Blizu finala je bil tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, vendar je po slabši izvedbi sestave s 13,350 točke končal na 11. mestu. Na parterju je Anže Hribar (13,050) zasedel 14., Nikolaj Božič (12,950) pa 17. mesto. "Oba sta sestavi naredila korektno, vendar vsak s po eno veliko napako."

Svetovni izziv v Sombotelu je finalna preizkušnja sezone po tekmah v Antalyi, Osijeku, Varni in Kopru.

