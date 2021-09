Sašo Kočar zmagovalec polovičnega ironmana

Koper in slovenska Istra sta danes gostila tretjo izvedbo polovičnega ironmana, presenetljivo je zmagal Slovenec Sašo Kočar. Tekmovalce je čakalo 1900 metrov plavanja v Koprskem zalivu, 90-kilometrska kolesarska trasa po zaledju Kopra in dobrih 21 kilometrov teka od Kopra do Izole in nazaj.