Nedeljski spektakel v Kopru, na polovičnem ironmanu skoraj 1000 tekmovalcev

V Kopru je vse nared za nedeljsko izvedbo polovičnega ironmana, na katerem bo po zadnjih podatkih nastopilo med 850 in 900 tekmovalcev iz 42 držav, od tega več kot 200 iz Slovenije. Upoštevajoč trenutne razmere po svetu in v Sloveniji gre za vrhunski dogodek s tako množično udeležbo, je ocenil generalni direktor dogodka Milan Eržen.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru ocenil Milan Eržen, so se trenutne razmere v zvezi s covidom-19 odrazile tudi na prijavah. Sicer pa z organizacijskega zornega kota poteka vse gladko. "Kot organizatorji si enostavno ne moremo privoščiti, da ne bi te prireditve izpeljali na vrhunski ravni," je povedal.

"Po dveh zelo uspešnih izvedbah koprskega ironmana v letih 2018 in 2019 je bilo zelo malo ali skoraj nič skrbi, da se tako izkušena ekipa ne bi bila sposobna prilagoditi na trenutne razmere," je povedal direktor ironman dogodkov za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Nico Eschemann. A je v isti sapi priznal, da je sama blagovna znamka ironman zelo trpela v zadnjem letu in pol, zato se veselijo dejstva, da znova potekajo tekmovanja.

Udeležence nedeljskega polovičnega ironmana čaka kopanje v Jadranskem morju. Foto: Vid Ponikvar

Tudi podpredsednik Triatlonske zveze Slovenije Matjaž Štibej je izpostavil visoko raven koprskega tekmovanja, ki pomeni dodatno promocijo tudi za slovenski triatlon.

Aleksandra Lipej iz Slovenske turistične organizacije je poudarila, da udeleženci tekmovanja prihajajo iz za našo državo ključnih turističnih trgov, kot so Italija, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Nizozemska in Francija. "Njim lahko predstavimo Slovenijo kot destinacijo za aktivni oddih," je Lipejeva opozorila na še en pomemben vidik tekmovanja.

Eržen je ob tem navedel, da se tekmovalci ironmana v povprečju na destinaciji zadržijo štiri do pet dni, vsakega tekmovalca pa v povprečju spremlja 2,7 osebe.

Andreja Čmaj Fakin iz koprskega zavoda za mladino, kulturo in turizem pa je poudarila povezovanje vseh štirih obalnih občin in vseh lokalnih turističnih organizacij. Kot je pojasnila, sami ne gledajo na meje med občinami, ampak na turistično destinacijo Slovenska Istra kot celoto.

Tekmovalci bodo morali za konec preteči še 21 kilometrov. Foto: Vid Ponikvar

Hkrati bo letos potekal tudi teden restavracij. Letos se je projektu pridružilo kar 14 restavracij, ki bodo na voljo tako tekmovalcem kot tudi ostalim. Dodatno popestritev dogajanja bo predstavljala sobotna tekma za otroke ironkids.

Tekmovalce čaka 1900 metrov plavanja od Ukmarjevega trga v Kopru do Žusterne in nazaj. Sledila bo razgibana 90-kilometrska kolesarska trasa, ki bo triatlonce vodila tudi čez Italijo in koprsko zaledje, za zaključek pa bodo morali tekmovalci preteči še dobrih 21 kilometrov iz Kopra mimo Škocjanskega zatoka ter do Izole in nazaj v Koper.

Koprski polovični ironman bo v nedeljo po letih 2018 in 2019 doživel svojo tretjo izvedbo. Lani je prireditev zaradi epidemije covida-19 namreč odpadla. Leta 2019 je zmagal Nemec Maurice Herwig, tekme pa se je udeležilo približno 1700 tekmovalcev iz več kot 50 držav.