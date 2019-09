Slovenska Istra danes v znamenju ironmanov

Koper, Izola, Piran in Ankaran bodo danes drugo leto po vrsti gostili polovični ironman slovenske Istre. Po uspešni lanski premierni tekmi tekme v polovičnem ironmanu za rekreativce se je organizatorjem letos uresničila velika želja, saj bo na startu še več tekmovalcev kot lani, to je 1700.

Dogodek, ki predstavlja tudi turistično promocijo Slovenije, je razprodan, prijavljenih je 1700 tekmovalcev iz 53 držav oz. okoli 300 triatloncev več kot lani. Med prijavljenimi je največ Italijanov, veliko pa jih prihaja iz za Slovenijo prav tako ključnih turističnih trgov, kot sta Avstrija in Nemčija, pa tudi iz bolj eksotičnih krajev kot npr. Južne Amerike.

Zadnji bo na cilju okrog 18. ure

Istrski polovični ironman - sestavljen je iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka - ostaja namenjen rekreativcem, za katere pa se iz 30 na 40 povečuje število mest, ki z dobro uvrstitvijo vodijo do udeležbe na svetovnem prvenstvu 2020 v tako imenovanih starostnih skupinah. To bo na Novi Zelandiji.

Foto: Vid Ponikvar

Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja. Za razliko od lani bo start kasneje, torej ob 9. uri, zadnjega tekmovalca na cilju pričakujejo okrog 18. ure.

Sobota v znamenju družin

Že v soboto popoldne se je v Izoli odvilo otroško triatlonsko tekmovanje Ironkids, na katerem je sodelovalo več kot 250 udeležencev. Prireditev je bila namenjena predvsem družinam, v ospredju pa ni bila tekmovalnost, ampak vključitev otrok v športno udejstvovanje.

Foto: Vid Ponikvar

Kot prvi zmagovalec triatlona Ironman 70.3 Slovenian Istria se je lani zapisal Poljak Michal Rajca, ki je uro na cilju ustavil v času 4:18:52. Najboljši Slovenec je bil Janez Klančnik, ki je končal kot tretji. S časom 4:22:01 je zmagal v svoji kategoriji 30 do 34 let. Pri ženskah je bila najboljša Nemka Kristina Ziemons s časom 4:51:57.

Foto: Vid Ponikvar

V času prireditve bo veljalo več, tudi dolgotrajnejših cestnih zapor, zato organizatorji občane prosijo za strpnost.