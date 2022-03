Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski triatlonec David Pleše je na ironmanu 70.3 v Dubaju osvojil 8. mesto, so sporočili s Triatlonske zveze Slovenije. Pleše je za polovičko ironmana potreboval 3 ure, 45 minut in 18 sekund. Z novim najboljšim izidom na svetu 3:26,06 je zmagal Belgijec Martin Van Riel.

Pleše je bil s startom v novo sezono in rezultatom zadovoljen. "Plaval sem odlično, na kolesu in v teku pa sem bil soliden, kar me je pripeljalo med najboljših deset. Še bolj motiviran se bom posvetil treningom, da se bom pripravil na svoj prvi dolgi triatlon."

Olimpijski in svetovni prvak Norvežan Kristian Blummenfelt je za Plešetom zaostal štiri minute in zasedel 10. mesto.