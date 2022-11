Samo Lozej ostaja predsednik JZS

Vodišek, oče in trener svetovnega in evropskega prvaka v olimpijskem kajtanju Tonija Vodiška, je v svoji odstopni izjavi navedel, da je to storil zaradi konflikta interesov.

Izvolili so tudi nov izvršni odbor, v njem so Tomaž Virnik, Karmen Pahor, Jure Orel, Marjan Matevljič, Srečo Jadek in Ana Jasna Gamulin. Ker Stanislav Žbogar, edini iz liste Lozeja, ni dobil podpore, so iz liste predloga klubov izvolili Matjaža Muso.

"Na olimpijskih igrah v Parizu 2024 je cilj, da nastopimo vsaj v štirih jadralnih razredih in se v dveh borimo za medalje. Vodišek je s srebrom na mladinskih OI 2018 dokazal, kakšen potencial ima, ter letos osvojil dve zlati članski medalji na SP in EP. Tudi nova mešana posadka 470 s Tino Mrak in Jakobom Božičem je začela zelo obetavno," je izpostavil Lozej.

Gospodarstvenik Lozej, direktor Energetike Ljubljana, je v svojem programu za naslednje štiriletno obdobje navedel dvanajst najpomembnejših točk. Precej izmed njih je povezanih s pomočjo klubom. Želi nadaljevati z oblikovanjem članskih reprezentanc v olimpijskih razredih, pri tem pa zveza ne bo zanemarila pomoči posamičnim članskim ekipam.

Več pozornostmi bo namenjeno usposabljanju novih trenerjev v jadranju, regatnih funkcionarjev in sodnikov, prav tako pa ne bo zanemarjena pomoč sekciji za velike jadrnice. Okrepiti nameravajo sekretariat zveze, da bo lažje skrbel za pomoč klubom in reprezentancam.

Volitve so bile edina vsebinska točka skupščine, ki bo o poslovanju in delovanju sklicana spomladi prihodnje leto.

Lozej je predsednik JZS postal 8. septembra 2020, ko je bil prav tako edini kandidat, dotlej je bil eden izmed dveh podpredsednikov. Nasledil je Aljošo Tomaža, ki je 21. maja 2020 po desetletju v vodstvu zveze zaradi osebnih razlogov nepreklicno odstopil.

Kot svojo prednost je Lozej tedaj navedel, da ni vpet v neposredno delo kot trener ali prek sorodstvenih povezav s tekmovalci, "ampak kot zaljubljenec v jadranje pomagam pri zagotavljanju sredstev za delovanje JZS".

