Koprčan Vodišek svetovni prvak v olimpijskem kajtanju

"Super je bilo, hitro sem startal v zadnjem plovu, a nisem bil prepričan, če nisem prezgodaj začel, a so mi povedali, da je bilo vse OK. Vesel sem, da sem dobil danes drugo regato finala. Potem pa sem skoraj poletel na luno, tako vesel sem bil. Na tem SP sem nanizal praktično le dve prva ali druga mesta, ob dveh nedokončanih regatah. Pihalo je med sedmimi in 30 vozli na tem SP, v vseh pogojih sem bil dober. Zame pa je bilo pomembno, da sem opravil čim boljše vožnje in da sem bil umerjen do konca. Težave imam s kolenom, ampak ker lahko hodim, verjetno ni nič težjega. Olimpijske sanje ostajajo do konca in se že veselim OI," je sporočil iz Sardinije Vodišek.

"V veselje mi je bilo nastopati na Sardiniji. Nisem razočaral. Maeder je nastopal izjemno, čeprav je mlad ga ni za podcenjevati. Pred dvema tednoma sem postal evropski prvak, zadrževal sem čustva potem do konca zadnje današnje regate. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo po treh mladinskih svetovnih naslovih uspelo osvojiti tudi članski naslov svetovnega prvaka," je takoj po tekmi v izjavi za organizatorje prvenstva povedal Vodišek, ki je po prečkanju ciljne črte dobesedno poletel v zrak s padalom, ko si je pred tem odpel jadralno desko.

V zadnjih letih je ves čas v svetovnem vrhu v formuli kite

Dvaindvajsetletni Vodišek je že bil odru za zmagovalce tudi v prejšnjih letih, leta 2019 je bil srebrn na članskem EP. Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je 14. oktobra 2018 osvojil srebrno medaljo.

V zadnjih letih je ves čas v svetovnem vrhu v formuli kite, bil je precej časa tudi na čelu članske svetovne lestvice, daljše težave z zdravjem pa je odpravil in je v zadnjega pol meseca nanizal najboljše dosežke doslej.

V grškem Nafaktosu je že 2. oktobra letos osvojil naslov prvaka stare celine in izjemne predstave nadaljeval tudi na SP na Sardiniji. Po predzadnjem dnevu SP je v soboto ostal sam na čelu in je imel v današnjem velikem finalu že dve točki. Za naslov je zato potreboval le še eno zmago. V finale najboljše četverice se je uvrstil tudi 16-letni Maximilian Maeder, ki je bil pred velikem finalom drugi po 14 regatah in je v finale prinesel eno točko.

Hud boj s Singapurcem

Preostala finalista sta bila znana po današnjih polfinalnih dvobojih, v katerih so se za dve mesti potegovali preostali tekmovalci do desetega mesta s po štirimi kajtarji v dveh polfinalih. V finale sta se uvrstila še Francoza Axel Mazella in Theo de Ramecourt.

V finalu se je tako Vodišek znova pomeril tudi z Maederjem. Singapurec je zmagal na odprtem evropskem prvenstvu pred dvema tednoma v Franciji, kjer je šel v finale z dvema zmagama, Vodišek pa z eno. Tokrat je bilo obratno in je imel prednost Vodišek.

Prva regata finala ni prinesla uspeha za Koprčana. Na boji je najprej prišlo skoraj do stika med njegovim in singapurskim padalom. Maender je v drugo stranico pridobival prednost na čelu, v nadaljevanju pa je Vodišek tudi padel in iskal novo priložnost nato v drugem plovu.

Theo de Ramecourt je prehitro startal v drugi finalni regati, tako da je bila v konkurenci le še trojica. Vodišek je prišel s prednostjo na prvo bojo pred Maederjem, ki je pozneje padel in Koprčan je nato le še drvel naslovu naproti. Ker Theo de Ramecourt ni vedel za napako, je ostal v konkurenci in najbolj ogrožal zmago Koprčana, a je slednji ostal dovolj zbran za končni uspeh.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Po 14 plovih prepričljivo prvi

Vodišek v zadnjem petkovem plovu ni prišel do cilja, drugič na tem tekmovanju. To ni vplivalo na končni razplet, ker se tri najslabše regate odštevajo, njegov tretji izid, ki se ni upošteval, pa je bilo že drugo mesto. Poleg dveh nedokončanih regat je imel namreč v preostalih regatah osem zmag in štiri druga mesta ter je bil več kot prepričljivo prvi po 14 plovih. Imel je dvanajst točk prednosti pred Meanderjem in še enkrat več pred naslednjim zasledovalcem.

Nekaj težav mi je povzročil le zadnji, štirinajsti plov rednega dela, ko je zadel v 'foil' in se mu je zvilo desno koleno. Nastopa zato ni končal in je šel hitro na kopno ter dal led na nogo in je nato, ko se je sicer že počutil bolje, šel še v ledeno vodo.

Na najvišja mesta cilja tudi na OI v Parizu

Lani je bil na SP pred Torregrando na Sardiniji enajsti. Avgusta 2018 je na svetovnem prvenstvu v Aarhusu postal mladinski svetovni prvak tretje leto zaporedoma.

Leta 2019 je osvojil evropsko srebro za svoje prvo veliko člansko medaljo na velikih tekmovanjih, zmagal pa je še na treh svetovnih pokalih, ter bil peti na SP na Gardskem jezeru v Italiji. Sledila poškodba rame in lani operacija, v začetku letošnjega leta pa je imel težji potek bolezni covida-19, a je prebolel tudi novi koronavirus.

Vodišek cilja na najvišja mesta tudi na OI v francoski prestolnici, kjer bo njegova disciplina prvič v olimpijskem programu. "Na OI ne bom šel, da bi bil drugi. Moji cilji so jasni in temu posvečam vso pozornost. Moje delo so tekme in treningi, za ostalo skrbita oče ter drugi člani ekipe. Če se preveč posvečaš drugim stvarem, potem v športu ne moreš biti na vrhu," je zatrdil marca na osrednji prireditvi leta 2022 Jadralne zveze Slovenije.

